Las cinco federaciones suspendidas deben de mejorar varios aspectos

La realidad de las cinco federaciones suspendidas por el Comité Olímpico Dominicano continuará hasta que se cumpla un año de sanción, aunque existen algunos salvoconductos que las llevarían a operar de forma regular más temprano que tarde.

Las federaciones de Bádminton, Surf, Pentalón Moderno, Esgrima y Tiro de Precisión fueron suspendidas por incumplir con algunos procedimientos internos.

Una vez mejoren eso, entonces podrán operar nueva vez de forma regular. "Cuando se regularicen en el Ministerio de Deportes, en la Procuraduría, en el Ministerio de Economía y Planificación y en el COD", dijo una persona con conocimiento de la situación que atraviesan esos cinco organismos", entonces volverán.

"Si ellos resuelven antes se irán levantando de inmediato (las suspensiones)", dijo la persona.

El pasado miércoles el doctor, Ronald Santana, abogado de las cinco instituciones suspendidas, dijo que el próximo 19 de marzo habrá una audiencia, además de que en el Tribunal Constitucional se conocen los recursos de amparo. También de la demanda en nulidad de las resoluciones de suspensión por parte del COD está apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Civil del Distrito Nacional.

"Ningún tribunal puede obligar al COD como ONG, reconocida y avalada por el COI (Comité Olímpico Internacional) a aceptar lo que digan los tribunales", manifestó la fuente.

Explicó que las ONG aún recibiendo fondos públicos se manejan por la Ley 122-05, pero además en este caso su organismo máximo es el COI.

"Por qué (el abogado) no dice que hay irregularidades en el manejo de los fondos y en los procedimientos internos de esas federaciones; por qué no dice que una auditoría forense descubrió graves irregularidades y por qué no dice que las federaciones internacionales de esos deportes han dicho que cero tolerancia con actos de corrupcion y de que respetarán las decisiones del COD", expresó la persona.

Mencionó también un caso de "acoso sexual" en una de las federaciones. "El país debe conocer la otra parte de la moneda", dijo.