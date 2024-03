Comité Olímpico Dominicano envía carta a ACD; Chanlatte dijo que desconocía el documento

El Comité Olímpico Dominicano (COD) envió una carta a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) en la admite no estar "de acuerdo con la actitud asumida por Luis Chanlatte, secretario general, ante la prensa deportiva durante la Asamblea General Ordinaria", del pasado lunes.

El documento solo cuenta con la firma del presidente del COD, Garibaldy Bautista y la misma fue firmada por el presidente de la ACD, Américo Celado.

"Como Comité Olímpico no podemos permitir que ningún miembro de nuestro comité ejecutivo se dirija de una manera inapropiada y cuestionable a algún miembro de la crónica deportiva", señala la carta.

El lunes Chanlatte dijo: "dónde está el chismoso, el del programa de CDN".

Chanlatte fue preguntado sobre la carta y reaccionó "primero sorprendido" pues desconocía el documento.

"Segundo, si no tiene mi firma, no es una carta oficial del Comtié Olímpico Dominicano; tercero tampoco puede ser del presidente como vocero porque eso no se debatió en ninguna reunión".

Chanlatte dijo que con esa carta, que tiene el sello del COD, se violan los artículos del COD 45.1.2 que refiere que es deber del presidente "firmar co el secretario todos los contratos, actos y documentos que otorgue el COD" y el 45.1.8, que se deben "firmar las correspndencias conjuntamente con el secretario".