Vanderson Chaves perdió todo en inundaciones de Brasil, ahora tendrá que improvisar para ir a París

Vanderson Chaves ha tenido que lidiar con toda clase de desafíos durante más de una década como esgrimista paralímpico, pero nada como las masivas inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul.

El agua se llevó su equipamiento, docenas de medallas, su pasaporte y quizás comprometa su participación en los Juegos de París el próximo septiembre.

El apartamento de planta baja de Chaves, que es ideal para alguien en silla de ruedas, se encuentra en una zona elevada de la ciudad de Porto Alegre. Aun así, eso no evitó que se convirtiera en una de las 230.000 personas que tuvieron que ser desalojadas por las inundaciones.

Días después, su casa sigue bajo el agua y lo poco que aún le queda cabe dentro de un auto. Esto ha afectado su salud mental antes de sus próximas dos competencias clave la próxima semana para asegurar su boleto a los Paralímpicos.

"No hay forma de que esto no me afecte. Para competir y entrenar bien, tienes que estar bien psicológicamente. No lo estoy", le admitió Chaves a The Associated Press en el Gremio Nautico Uniao, un club que se convirtió en refugio para alrededor de 300 personas desde que iniciaron las inundaciones. "Vengo de una zona pobre de Porto Alegre. Todo ha sido más difícil de lograr para mí. Soy de raza negra, tengo una discapacidad y ahora esto".

El esgrimista participó en los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y en Tokio en 2021. Por muchos años ha sido uno de los mejores del continente en florete y sable. Necesita sumar unos puntos más en las dos competencias en Sao Paulo para confirmar que irá a París.

Para lograr su boleto, necesita que le donen equipo y realizar un tedioso viaje debido a que el aeropuerto local quedó inundado.

Chaves viajará el martes a Porto Alegre en una camioneta, un trayecto de seis horas y 460 kilómetros. Posteriormente tomará un avión a Sao Paulo para participar en la competencia del próximo jueves. Sus rivales de Argentina y Estados Unidos continuarán entrenando y preparándose para superar al brasileño en la clasificación.

Hay pocas probabilidades de que vuelva a su departamento pronto debido a que hay pronóstico de fuertes lluvias y las autoridades continúan rescatando a sobrevivientes de las fuertes inundaciones que han dejado al menos 100 fallecidos y 130 desaparecidos.

Su entrenador Eduardo Nunes, reconoció que el esgrimista enfrentará problemas que van más allá del estrés mental y el inesperado largo viaje para clasificar.

"Tendrá nuevos guantes. Para un futbolista eso es como tener nuevos botines. Podría resultar en ampollas, los guantes no serán ablandados. Su traje también debe ser ablandando y no tendrá tiempo para eso y acostumbrarse a moverse con él. Esos pequeños detalles lo afectarán. Pero puede superarlo", advirtió Nunes. "Lo más difícil será la salud mental. Enfocarse en lo que necesita enfocarse".

Esgrimistas de Brasil y Estados Unidos le ofrecieron ropa y equipo a Chaves. Si consigue su boleto a París, el gobierno brasileño automáticamente le dará más recursos para competir.