Desplome del relevo mixto 4x400 llevó a Marileidy Paulino a ser retirada del equipo

Retirarla de la cuarteta mixta, era cuestión de tiempo. En el 2022, ocasión de los Mundiales de Atletismo (Eugene, Oregon, EE. UU.) trajo un sabor amargo inicial en la cuarteta del relevo mixto.

Un exatleta, incluso, precisó que los dos varones, Alexander Ogando y Lidio Féliz no lo dieron todo y fueron las chicas, Marileidy Paulino y Fiordaliza Cofil (habilitada entonces para esa distancia) quienes ofrecieron todo sin pensar en las carreras individuales de los 400 metros planos para darle la plata olímpica a la República Dominicana.

Paulino entonces dijo que no correría con Féliz. Y parece que ahora con Ogando tampoco.

Llegó el Mundial de Relevo (Nassau, Bahamas/mayo, 4-5) y la herida surgió nueva vez. Surgió un disgusto mayúsculo en la capital bahameña.

No era para menos. Los varones (Alexander Ogando y Yeral Núñez otra vez lucían que no estaban en la forma adecuada del nivel Marileidy, que tampoco es tan fácil, pero no imposible. Anabel Medina completaba la cuarteta del primer día.

Y es que Paulino reicibió en un apurado quinto lugar en la pista del Robinson National Stadium y desde allí tuvo que arreglárselas para escalar, no sin grandes apuros, a un segundo lugar y así darle la clasificación a su país para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el relevo mixto.

Se requirió de un tiempazo de la sureña, el mejor de todos los tramos que corrieron las mujeres en este Mundial y para empeorar las cosas, Ogando registra 47.94 y Paulino 48.93.

Esto es nada comparable a los 45.12 de Alexander en Eugene, en tanto Marileidy cronometraba 48.47.

Los 47.94 de Ogando solo fueron superiores a tres de 51 corredores que corrieron al menos ese primer día.

Esa marcada diferencia desapareció en Nassau. Entonces, el disgusto y las discusiones surgieron de alguna manera. Nadie explica nada y al día siguiente, el domingo 5, Ogando no estuvo presente (reemplazado por Isaac Sánchez) en la final por el oro, en un relevo mixto que finalizó quinto, quizá una derrota moral para Marileidy, acostumbrada a saborear el podio.

Una fuente comunicó a Diario Libre, que Ogando no desea correr, al menos en los 400 metros.

Está clasificado para París 2024 en los 200 metros. Es dueño del 18vo mejor tiempo de la temporada con sus 20.26, en el Percy Beard Track en Gainesville, Florida, EE. UU.

Lo técnico

Paulino es la campeona mundial y como es claro, todas las velocistas apuntan hacia ella, por ser la mejor de su distancia desde 2022.

El técnico Pérez envió una carta a la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, que preside Geraldo Suero Correa; al Comité Olímpico Dominicano (Garibaldy Bautista) y al Ministerio de Deportes y Recreación (Francisco Camacho) y basado en el tema o asunto principal: “Prioridad de Resultados en Juegos Olímpicos Paris 2024 de la Atleta Marileidy Paulino”.

En ella expone las dos razones de desprender a Paulino de esa cuarteta:

“1. Todos los corredores masculinos no se encuentran en la misma forma de cuando se obtuvieron medallas en este evento. Además de citar que otros países se han preparado más fuerte para dicha cita y por ende, es más difícil llegar a obtener una medalla en este evento”.

Y “2. Por los horarios en que se realizará la prueba, fisiológicamente su recuperación no sería la más adecuada y por ende los resultados no serían óptimos en ninguno de los eventos. Cuando puede preservarse para alcanzar su mejor rendimiento, con objetivos de estar en el podio de premiaciones. Esta misma condición de realizar una carrera de más en comparación a otras atletas, impidió tener mejores resultados en el Mundial de Oregon 2022”.

La decisión Con un Ogando, al parecer fuera de ritmo, y sin Fiordaliza Cofil, suspendida por World Athletics de correr en los 400 metros, de repente, tras tres años, una plata olímpica y un oro mundial, el relevo mixto luce sin posibilidades en París 2024. El entrenador de Paulino, Yaseen Pérez, procedió a proteger a su atleta y a que se decante, aún más, en su especialidad, los 400 metros planos, evento en el que suma una plata olímpica, un oro mundial y dos títulos de Liga Diamante. Es lo que se quiere preservar y elevar de la atleta, sus lauros, aunque igual está disgustada con su propia federación y otras autoridades deportivas, señalan reportes.