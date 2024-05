Kwiek sugiere nada de relajarse a las Reinas del Caribe en Liga de Naciones

La Liga de Naciones (LN) será el taller experimental de la selección nacional de voleibol femenino cuando desde este miércoles se presente en el Ginásio do Maracanãzinho, en Río de Janeiro, Brasil para su primer partido de esta competencia de nivel élite.

El campeonato, que serive de antesala de los Juegos Olímpicos, comienza este martes, pero será mañana cuando el equipo dispute su primer encuentro.

"La Liga de Naciones es un compromiso fuerte e importante", dijo el seleccionador del equipo dominicano, Marcos Kwiek, pues buena parte de los rivales ya están clasificados y de todas las selecciones participantes, 16, cuatro van tras un puesto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El torneo se disputará del 14 de mayo al 23 de junio y las Reinas aspiran a estar en la final en el Indoor Stadium Huamark, en Bangkok, Thailand, por primera vez en su historia, incluido el nombre antiguo, denominado Grand Prix Mundial (GPM).

El primer rival de las Reinas del Caribe, en el "Pool 2, será Serbia, un rival con el que se toparon en la Liga de Naciones 2023, con un triunfo el pasado 1 de julio, para las merengueras en cinco períodos (22-25/25-22/23-25/25-19/15-10), el pasado 1 de julio. Fue un duelo correspondiente a la tercera semana para cerrar una seguidilla de tres triunfos en esa última pata de la LN.

Antes fue contra China, el 30 de junio y Corea del Sur el 29.

Después de la LN, el equipo dominicano continuó con otro resonante triunfo contra Serbia la Copa Mundial clasificatoria para los Juegos Olímpicos y allí ganó, en Ningbo, China por 3-1 (25-23/18-25/25-23/25-17).

El de hoy se trata de un duelo del ranqueado número 4, Serbia ante las Reinas, colocadas 8 del mundo.

Los enfrentamientos directos de estas dos selecciones, según aiscore.com, le dan al país europeo 11 triunfos contra 5 en un total de 16 duelos, de los que cuatro se han celebrado a nivel de la LN para repartirse dos triunfos cada uno, aunque en el conocido GPM, que luego se convirtió en la LN, Serbia dominó 4-0.

El calendario de las Reinas de esta primera semana en Brasil, lo completan el jueves ante Canadá; el sábado 18 frente a Corea del Sur y al día siguiente contra Estados Unidos.

Sin dormirse en los laureles



Cuatro países de las 16 selecciones invitadas, no clasificadas para París 2024, buscarán sus puestos para los Juegos Olímpicos. Eso no quiere decir que Kwiek y su selección llegarán a este certamen como simples participantes u observadores. "Gracias a Dios que ya estamos clasificados, pero faltan algunos cupos, que se van a definir por el ranking", señala Kwiek. "Y además de los cupos, el ranking determina las posiciones en los grupos de los Juegos Olímpicos". Amparado en esa última precisión "es una competencia que no hay forma de relajar, por lo contrario, mientras mejor estemos en el ranking, mejor puede ser el grupo que estemos en las Olimpíadas".