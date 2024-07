La gimnasta nacida en New Jersey, Hezly Rivera se ganó el derecho de representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de finalizar las pruebas de USA Gymnastics (lo que equivale a Federación de Gimnanadia de Estados Unidos), este domingo.

Ella es hija de padres dominicanos, Hanly Rivera y Carhelis Abreu, aunque reconoce a su padre como su héroe.

Lo llamó "el mejor papá del mundo".

Y agrega: "Él ha estado conmigo desde el principio, siempre me ha apoyado desde que era pequeña", dijo. "Ha sido maravilloso tener un padre como él. Él es mi héroe, mi roca. Él siempre me empuja a dar lo mejor de mí, pero siempre me consuela cuando las cosas se ponen difíciles".

El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, Edwin Rodríguez dijo que hubo cierto acercamiento para que la gimnasta compitiera por República Dominicana. Todo quedó en el intento.

Los padres señalan que se comunicaron con Rodríguez cuando la niña tenía "unos 14 años". El federado pasó el proceso al secretario de la Fedogim. "Pero de buenas a primera, ellos –los padres- no se comunicaron más", dijo Rodríguez.

Hubo "un seguimiento" con Rivera, pero ya dependía de los padres que facilitaran la documentación requerida, de manera particular, el pasaporte.

Dijo que de repente observó luego "la ficharon por Estados Unidos y la llevaron a una un campeonato del mundo juvenil".

Rodríguez señala que ellos decideron que compitiera por Estados Unidos.

Ella lo afirma en una entrevista al "TODAY" de NBC. "Estoy muy agradecida de estar aquí y de ser convocada al equipo olímpico; este ha sido mi sueño desde que tenía 8 años", dijo.

Rodríguez dijo que la Federación puso interés en la atleta. Lo resume así con un "claro, 100 por ciento".

Eso debaja pocas oportunidades para que se uniformara con la tricolor. Su dominicanidad, de todas formas, no es cuestionable. Basta con ver su plato favorito: "Arroz con habichuela con pollo y aguacate". Así lo dice su biografía reflejada en la página de USA Gymnastics.

Rodríguez, puso otro ejemplo, con una atleta cuyos padres mostaron interés en que su hija compita por República Dominicana. Se trata de Melissa Fernández Rodríguez, hija de padres dominicanos, nacida en el país y residente en Colorado, Estados Unidos. Ya ella cogió la plaza panamericana para los Juegos Juveniles Panamericanos Juveniles Asunción 2025 (11 al 20 de julio).

"Los padres se comunicaron con nosotros y le dimos seguimiento exactamente como le dimos a Hezly", dijo Rodríguez. "Pero los padres decidieron que compita por Dominicana. Esa es una decisión de los padres".

Rivera se une a la legendaria Simone Biles, quien lidera al equipo femenino de Estados Unidos y en el que también se encuentran la actual campeona olímpica Sunisa Lee, la campeona olímpica de ejercicios de suelo de 2020, Jade Carey; la medallista de plata olímpica de 2020 Jordan Chiles. Este es el equipo de cinco mujeres al que se unen las suplentes Joscelyn Roberson y Leanne Wong.

"Sí, se siente tan surrealista", dijo Rivera al programa "TODAY" de NBC en una entrevista que se transmitió este lunes por la mañana. "No puedo creer que esté aquí ahora mismo. Es que todo mi arduo trabajo ha dado sus frutos. Estoy muy emocionada de representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos".

La competición de gimnasia femenina en París comienza el 28 de julio.