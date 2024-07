El compromiso de un técnico para ver a su atleta Javier Núñez en los Juegos Olímpicos de París

El hecho de estar fuera del cuerpo oficial de entrenadores del equipo de natación olímpica, para nada frenó al técnico Eddy Rodríguez de presentarse en la capital francesa para darle seguimiento de alguna forma a su atleta Javier Núñez en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rodríguez es el entrenador de Núñez, quien junto a Elizabeth Jiménez son los únicos dos clasificados en la natación lisa para los Juegos de París.

Aun cuando no fue designado como entrenador de los dos clasificados, un grupo de amigos se unió para darle la cobertura y estar de cerca de su protegido, gracias a "la familia Despradel Gómez", de La Vega, así como un grupo de amigos y/ó empresas, que suman en total 19 colaboradores.

Aquí se encuentran, detalla el entrenador, Arroz Campo, Arroz Yuna, Colegios Pequeños Gigantes de La Vega, Deker Soluciones, Gregory Pilar y su empresa (P. W. A), MODESTO Reyes con (O OFIT), Mesajería Nacional, Familia Santana, Familia Castillo, Piero Bonarelli, Familia Cepeda, F. Fiallo Paradas, F. Bortheld Salcedo, F. Monegro, Raúl Portoreal y todo mi equipo Team Sin Fallos (TSF).

"Tengo un equipo de natación y en el equipo, los padres, los amigos y nadadores me hicieron una especie de recolecta y me ayudaron a que me pudiera costear el viaje", dijo Rodríguez a Diario Libre desde París.

El técnico se hospeda en un Airbnb, por razones lógicas. "Los hoteles están muy caros", dijo, con la aclaración de que la idea de viajar a París se reduce a brindar el acompañamiento técnico a Núñez, al menos antes de que entre a la Villa. Núñez competirá en los 100 metros libres, en París 2024.

"Tuve unos cuantos días con Javier en un campamento de Panam Sports" en París. "No estaba en el listado de entrenadores, entonces la Federación hizo unas gestiones para que yo pudiera estar y me incluyeron (en el de Panam Sports) y estuve ahí desde el 16 hasta el 21", este domingo.

Un boleto por Javier

Rodríguez dio los lineamientos técnicos a Núñez durante el campamento. Ahora pasa las instrucciones a Henry Reyes, el técnico designado por la Federación Dominicana de Natación y éste a su vez al atleta.

Dado que Eddy no es el técnico designado, al menos se hizo de un boleto para ver a Javier el día de la competencia. "Compré una boleta para ir a ver a Javier", dijo Rodríguez. "Me salió en 250 euros".

Y es que ya en París, algo habría que hacer. "Ya hice el viaje. Estoy aquí, ¿no voy a ir a ver a Javier nadar? Al menos que me vea antes de competir", señaló.

Cualidades del atleta

Núñez es el primer dominicano masculino en pasar a una semifinal (50 metros libre) en un Mundial júnior (13-18 años), disputado en Netanya, Israel. Eso ocurrió en septiembre de 2023.

El 6 de septiembre pasó a la final con 22:59, que es el segundo mejor tiempo de República Dominicana, en la distancia, informa el técnico. Y finalizó sexto en el Mundial (22.73), el pasado 7 de septiembre.

Su marca está detrás de los 22.31, de Jacinto Ayala (Mundial de Roma; julio 31, 2009).

"Javier es un niño que apenas acaba de cumplir los 17 años y venir a un evento donde está, no el mejor del mundo, si no la crema y nata del deporte es grandioso", señala Rodríguez.

Por su corta edad, Rodríguez puede proyectarse aún mejor en Los Angeles 2028.