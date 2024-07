Los Juegos Olímpicos llegan con uniformes dignos de una pasarela de París

La llaman la Ciudad de la Luz. Pero París es también la Ciudad de la Moda, una de las capitales de la moda más influyentes del mundo durante décadas, bueno, siglos (¿recuerdas a Luis XIV?)

Por eso, no es de extrañar que los diseñadores de moda de todo el mundo estén ocupados preparando sus uniformes de selección nacional para ser el centro de atención. Cuando se trata de moda olímpica de alta gama, ya sea para las ceremonias de apertura festivas del viernes o para la competencia, todas las pasarelas conducen a París.

Stella Jean estará allí, estilizando ella misma a cada una de la docena de atletas haitianos. Jean, una diseñadora italo-haitiana afincada en Roma, calcula que tiene exactamente dos segundos, en la noche de la ceremonia de apertura, para impresionar al mundo con una imagen que puede resonar por años. "Para estos atletas, es una victoria estar aquí", dice Jean, cuyo diseño vívido y colorido tiene la intención de resaltar la vitalidad cultural de la nación caribeña.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/-juegos-olimpicos-2024-paris-busca-asombrar-al-mundo.jpg Un visitante camina por el cartel de París reflejado en el muro de vidrio en la zona de observación de la torre de Montparnasse, previo a los Juegos Olímpicos 2024 de París, el martes 23 de julio de 2024. (EFE)

En el otro extremo del espectro de tamaño (y presupuesto) está Ralph Lauren, que vestirá a cientos de atletas del equipo estadounidense en las ceremonias de apertura y clausura, por novena vez. Lauren, que presenta un look casual de jeans azules y blazers, es, por supuesto, uno de los diseñadores más ricos del mundo, junto con Giorgio Armani, quien ha diseñado los uniformes de Italia desde 2012.

Un sinnúmero de diseñadores más se han involucrado, incluidos, este año, marcas más jóvenes e "independientes" ansiosas por causar sensación. También es una oportunidad para enfatizar cualidades como la sostenibilidad en la moda y la adaptabilidad, como en los diseños para los Juegos Paralímpicos.

"Los diseñadores y fabricantes ahora se dan cuenta de que esto puede ser una gran plataforma para ellos, para muchas cosas", dice Alison Brown, copresentadora de un podcast sobre todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos, "Keep the Flame Alive". Por ejemplo: "La sostenibilidad es una gran palabra de moda ahora para todos estos Juegos Olímpicos", dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207695915858.jpg Uniformes de Canadá. (AP)

Y también lo es el estilo, porque, bueno, es París.

"Siempre quieres representar a tu país y quieres representar a los atletas. Pero parece que esta vez, la presión para hacerlo bien ha aumentado un poco", dice Brown.

Algunos detalles emergentes sobre varios diseños de uniformes:

Canadá: Un enfoque en la inclusión y la adaptabilidad

Durante el proceso de diseño, el equipo de Lululemon, que equipó a los atletas de Canadá por segunda vez, dice que escucharon atentamente a los atletas y cómo se sentían con la ropa. "Cuando te sientes lo mejor posible, rindes lo mejor que puedes", dice Audrey Reilly, directora creativa del equipo de Canadá en la compañía de ropa deportiva.

Recuerda escuchar a Alison Levine, una atleta paralímpica que usa una silla de ruedas, y enterarse de que la atleta no tenía nada adecuado para entrenar, por lo que usó batas médicas.

"Me sorprendió que un atleta profesional tuviera que hacer eso", dijo Reilly en una entrevista. Así que dijimos: "Vamos a investigar". Uno de los resultados fue un "pantalón de carpintero sentado", parte de una colección destinada a ser inclusiva y adaptable. Otras características incluyen cierres especiales para facilitar ponerse y quitarse las prendas, y bolsillos en las rodillas para que una atleta como Levine pueda acceder a su teléfono cuando entrena.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207695080064.jpg Uniformes de la delegación canadiense. (AP)

La colección cubre todos los aspectos del equipo de Canadá, desde los viajes a los juegos, hasta las ceremonias de apertura y medallas, hasta el entrenamiento, todo excepto la competencia. Para combatir el calor abrasador que se esperaba en París, Lululemon, que tiene un acuerdo de cuatro partidos con el equipo, prestó especial atención a la ventilación y la absorción.

Y para las ceremonias de apertura, los diseñadores crearon lo que llaman un "tapiz de orgullo". Dibujado a mano y diseñado en la tela, incluye 10 animales: nueve representan las provincias de Canadá y uno representa a Francia. "Queríamos evocar todo Canadá, de costa a costa y de norte a sur", dice Reilly.

Haití: "Saben que sus cuerpos son una bandera"

Stella Jean está acostumbrada a diseñar prendas bonitas. Pero la belleza por la belleza no fue una consideración en sus diseños para el equipo de Haití. Todo era cuestión de mensaje.

"Esta será la primera buena noticia que salga de Haití en al menos los últimos tres años", dice, y la aparición de los atletas es un mensaje contra las noticias sobre agitación política, pobreza o desastres naturales. "Así que sentí la responsabilidad de decir todo lo que pudiera sobre el país".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207723826768.jpg Uniformes de la delegación haitiana. (AP)

Para eso, Jean colaboró con el artista haitiano Philippe Dodard, cuya pintura vibrante se incorporará a los uniformes ceremoniales: una falda de tonos brillantes para las mujeres y pantalones para los hombres, combinados con artículos tradicionales como una camisa de cambray. Los diseños se han construido con telas "sobrantes": sostenibilidad, sí, pero no porque esté de moda, dice Jean, sino porque en Haití es tanto una tradición como una necesidad.

Jean llama a los atletas haitianos "embajadores".

"Estos embajadores estarán allí, en París", dice, "y todos saben, aunque sean muy, muy jóvenes, lo importante que es su presencia, y que no se trata sólo de rendimiento. Saben que sus cuerpos son una bandera".

Estados Unidos: "Nada representa mejor a Estados Unidos que los vaqueros azules"

Para los juegos de verano anteriores en la calurosa Tokio, Ralph Lauren equipó a los atletas con algo genial, literalmente, una tecnología que dirigía el calor a través de un dispositivo de ventilador en la parte posterior del cuello.

Para el calor de París, presentará otro tipo de moda: los clásicos jeans estadounidenses.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207726842379.jpg Uniformes de Estados Unidos. (AP)

"Nada dice Estados Unidos como los pantalones vaqueros azules, especialmente cuando estamos en París", dijo David Lauren, director de marca e innovación de la marca e hijo del fundador, al revelar el diseño en junio.

En su noveno turno vistiendo al equipo de Estados Unidos para las ceremonias de apertura y clausura, Ralph Lauren dice que se adaptará personalmente a cada atleta. Para la ceremonia de apertura, vestirán blazers azul marino con camisas Oxford a rayas azules y blancas, y jeans azules.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207725919758.jpg Uniformes de EE.UU. (AP)

Para la ceremonia de clausura, el equipo vestirá jeans blancos con chaquetas a juego en rojo, blanco y azul. Lauren dijo que la ceremonia de clausura se ve "más gráfica, más divertida, un poco más emocionante".

México: Un enfoque unisex, que fusiona la tradición con el estilo moderno

Marijose Rivera fue elegida como diseñadora del uniforme de ceremonia mexicano después de un concurso interno en su empresa, Haber Holding. Para concretar su proyecto, la diseñadora de 26 años dedicó semanas a hacer bocetos.

"No siempre somos lo que hemos mostrado al mundo ... somos mucho más que eso", dijo Rivera desde la Ciudad de México. "Quería representar a México como algo diferente, algo vanguardista, fashion, pero sin dejar de lado lo que somos como cultura y tradición".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207717978762.jpg Uniformes de México. (AP)

Sus diseños son unisex, con una sobrecamisa informal o chaqueta camisera, con acentos de vibrante "rosa mexicano" sobre los hombros, el cuello, las mangas y la solapa del bolsillo. "Estamos queriendo romper paradigmas no sólo en cuanto al diseño sino también en esta parte de que el rosa no es sólo para las niñas o que los hombres y mujeres no pueden usar lo mismo", dijo Rivera.

En la parte posterior de las chaquetas hay un boceto del monumento mexicano Ángel de la Independencia, también conocido como Victoria Alada, ubicado en la Ciudad de México y epicentro de muchas celebraciones nacionales. Las mangas presentan estampados que representan "milagritos" o exvotos artesanales.

Los milagritos "son un pedacito de todos nosotros para los atletas, que se lo lleven y sepan que, aunque estamos del otro lado del mundo los estamos apoyando y estamos muy orgullosos de verlos allá".

India: Mezcla de lo antiguo y lo nuevo

El diseñador indio Tarun Tahiliani es conocido por su capacidad para fusionar elementos tradicionales con una sensibilidad moderna. Y eso es lo que él y su marca de ropa masculina Tasva han intentado hacer por el equipo olímpico de su país.

Tahiliani dijo a GQ India que cuando comenzó a investigar para el uniforme de la ceremonia de apertura de la India, notó una tendencia de países que incorporaban sus banderas nacionales en el diseño. Así que comenzó a trabajar en un diseño con los tonos tricolores del azafrán, blanco y verde.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207721004575.jpg Uniformes de la delegación india. (AP)

Para los hombres, Tahiliani comenzó con una kurta, la típica camisa asiática larga y holgada. La combinó con un bundi, o chaqueta tradicional sin mangas. Le dijo a la revista que usa un bundi todos los días, inspirado en su padre, que fue almirante de la marina india.

Después de los comentarios del comité olímpico, el diseñador se alejó de un aspecto similar al uniforme para las mujeres, optando por un sari, que dice que "puede halagar cualquier tipo de cuerpo, y eso es exactamente lo que queremos para nuestras atletas".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207719528757.jpg Uniformes de India. (AP)

Todos los diseños incorporan bordados de azafrán y verde. "El objetivo es crear atuendos que empoderen a nuestros atletas para representar a la India con orgullo y confianza", dijo Tahiliani.

Italia: Elegancia y tradición

Los atletas italianos vestirán elegantemente los uniformes de Emporio Armani, como lo han hecho en todos los Juegos Olímpicos desde 2012.

El conjunto de pantalones deportivos del podio está adornado con "W Italia", abreviatura de "Eviva Italia" o "Larga vida a Italia". El lema podría extenderse al propio diseñador Giorgio Armani, que cumplió 90 años el 11 de julio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207730664705.jpg Uniformes de la delegación italiana. (AP)

"Buscar nuevas soluciones para el kit del atleta, que debe combinar elegancia con practicidad, siempre es un desafío emocionante para mí", dijo Armani el año pasado cuando se presentó el kit nacional en el desfile Primavera-Verano 2024 de la marca juvenil y deportiva Emporio Armani.

Los conjuntos de pantalones deportivos de los atletas son de color azul Armani, que ha sido durante mucho tiempo el color del uniforme diario del diseñador, ya sea como camiseta o jersey fino.

Los atletas no tendrán excusa para no conocer el himno nacional: su comienzo está impreso en el cuello de los polos, y toda la primera estrofa está dentro de las chaquetas.

Reino Unido: Cuatro naciones con diversidad y unión

La marca de ropa británica Ben Sherman, de 60 años de antigüedad, conocida por su ropa masculina, está creando los uniformes olímpicos de Reino Unido por tercera vez, y este año quiere recordarle al mundo que Gran Bretaña son cuatro naciones, no una.

Su diseño para las ceremonias de apertura y clausura "representa la unidad y la diversidad del Reino Unido, reflejando el rico tapiz de la identidad de nuestra nación", dice el director creativo de la marca, Mark Williams.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207733265200.jpg Uniformes de Reino Unido. (AP)

Williams describió en un correo electrónico su nuevo motivo floral de cuatro naciones, con una rosa, un cardo, un narciso y un trébol, que sirve como "un guiño a las identidades e historias únicas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte".

Williams enfatiza que el motivo no es puramente decorativo, sino que pretende enviar un mensaje de colaboración y unidad. Su motivo floral aparece en colores azul y rojo, en polos, usados con una chaqueta, y también en calcetines coloridos, en una colaboración con la marca Happy Socks.

Corea del Sur: Inspiración en un símbolo nacional

Los atletas de Corea del Sur lucirán uniformes inspirados en el "taegeuk", el símbolo circular nacional del país que ocupa el centro de su bandera. El círculo rojo y azul connota armonía entre las fuerzas cósmicas negativas de la parte azul y las fuerzas cósmicas positivas de la roja.

Los motivos de los uniformes de la marca North Face también incluyen uno de los cuatro trigramas negros (grupos de barras) de las esquinas la bandera, según Youngone Outdoor Co., socio oficial del comité olímpico del país que produce y distribuye ropa de North Face en Corea del Sur. El trigrama que se utiliza simboliza el agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207722506527.jpg Uniformes de Corea del Sur. (AP)

Un uniforme para las ceremonias de entrega de medallas incluye una chaqueta que representa las aguas azul índigo de la costa este del país en un estilo de pintura con tinta, un cinturón rojo y pantalones negros, dice Youngone.

El uniforme del equipo de Corea para las ceremonias de apertura y clausura fue diseñado por Musinsa Standard, una marca privada dirigida por la tienda de moda en línea surcoreana Musinsa. El uniforme, íntegramente azul claro, incluye un blazer, su forro grabado con diseños tradicionales de porcelana blanca y azul, un cinturón de estilo tradicional y pantalones.

