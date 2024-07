Marileidy quiere el podio, pero también tiene en la mente el récord de los 400 metros

La meta es el podio principal para la velocista Marileidy Paulino, pero en el camino encontrarse con el récord tampoco es descartable para la dominicana que parte como favorita en la prueba de los 400 metros planos femeninos en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

La marca de la prueba está en poder de Marita Koch (República Democrática Alemana) con 47.60, establecida 6 de octubre de 1985 en el Bruce Stadium, en Canberra Australia.

La dominicana con su tiempo de 48.76 ocupa el puesto número 12 en la lista de todos los tiempos y en la temporada el número 7 (49.20).

Pero el récord no es la meta de Paulino que persigue ser medallista olímpica en forma consecutiva, después de ganar dos preseas de plata en Tokio 2020 (relevo mixto/400 metros).

"Pienso que sí, que Dios ha depositado un talento en mí, pero debo esperar su momento", manifestó Paulino a la agencia AFP.

Quebrar récords en esta época cada vez se torna más difícil, según estudios que publican algunos medios, como The Washington Post, bajo la firma de Adam Kilgore y Emily Giambalvo.

Pero quebrar una marca va con el ser humano, aunque se sostiene que la especie está llegando a sus límites por distintos factores. ""Es parte de quiénes somos como especie superar los límites y superar lo que creemos que somos capaces de hacer", dijo Brad Wilkins, profesor de fisiología de la Universidad de Oregón, publica The Washington Post.

Pero para quebrar un récord también se necesita, lo que llaman una especie de "sizigia"; que no es más que los factores o condiciones se manifiesten.

De los atletas clasificados a París, en los 400 metros, además de Paulino; las más cercanas a la marca de la alemana es Salwa Eid Naser, de Baréin con sus 48.14. Esa es la tercera mejor de la historia, establecida en el Khalifa International Stadium, en Doha, Qatar.

También clasificada para los Juegos está Nickisha Pryce, de Jamaica, que es la séptima mejor marca con 48.57, en el Olympic Stadium, Londres, Gran Bretaña tan reciente como el pasado 20 de julio de 2024. Siete atletas, incluida Paulino, están entre los mejores 10 tiempos de la temporada. Pryce (Jamaica/48.57/el número 1); Natalia Kaczmarek (Polonia/48.90/3); Rhasidat Adeleke (Irlanda/49.07/4); Kendall Ellis (EE.UU./49.46/8); Amber Anning (Gran Bretaña/49.51/9) y Lieke Klaver (Países Bajos/49.58/10).

Otro elemento para un récord es encontrar rivales que te exijan a dar lo mejor de ti. Paulino tampoco se centra en que sea ahora en París. Su primer día de competencia será el próximo 5 de agosto.

"En estos Juegos Olímpicos, en los próximos o en el próximo Mundial", dice que llegaría el nuevo récord. "Pero quizás algún día podré intentarlo. Tengo todas las condiciones para poder hacerlo".

La jornada del día para RD

Este martes, el boxeador Cristian Pinales peleará a las 5:48 a.m. en los -80 kilogramos. Su compañero de equipo, Yúnior Alcántara subirá en los 51 kg a las 9:30 a.m. Los dos buscarán pasar a los cuartos de final. A las 3:00 a.m. comenzará Eduardo Lorenzo para completar la ronda clasificatoria en tiro al plato, aunque él está señalado para las 10:00 a.m. y 12:00 p.m. (4:00 a.m. y 6:00 p.m., hora dominicana).

En fútbol, la selección dominicana de fútbol se enfrentará a la de Uzbekistán por avanzar a la siguiente ronda en el Grupo C (9:00 a.m., en RD). El nadador Javier Núñez en los 100 metros, compeirá a las 11:00 a.m. (hora en RD).