Yunior Alcántara, tras quedarse con el bronce: "Esto no para hasta ganar el oro olímpico"

El boxeo, responsable de la poner por primera vez a la República Dominicana en el medallero hace 40 años y de llevarlo a lo más alto hace 14, cerró el domingo otro capítulo inolvidable en la retina de millones de quisqueyanos que este 2024 dieron seguimiento a los Juegos Olímpicos de París.

Yunior Alcántara y Cristian Pinales se quedaron con la medalla de bronce al caer en las semifinales de los 51 y 80 kilogramos, en la Arena Norte de París. Fue una jornada donde Alexander Ogando no pudo clasificarse de forma directa a la semifinal de los 400 metros planos, pero sí avanzó a la ronda de repechaje, con su mejor tiempo del año (45.11).

Al terminar las peleas el medallero de París las incluyó, con lo que el deporte dominicano encadenó su sexto ciclo logrando al menos un metal olímpico, una racha que arrancó en 2004 con el oro de Félix Sánchez.

Alcántara, de 20 años, arrancó a todo tren y los cinco jueces los vieron ganar el primer asalto por 10-9 ante el francés de origen argelino Billal Bennama, el sembrado número uno del torneo.

Pero el púgil higüeyano, si bien consiguió golpes contundentes como para crear un orificio en el rostro del peleador galo, en la pizarra perdió los dos siguientes asaltos por 10-9 para un 29-28 y la votación final le otorgó un 5-0 al rival europeo.

Con Pinales el pleito fue más cerrado ante el kazajo Nurbek Oralbay donde el cómputo final fue 30-27 para el asiático y la decisión de los jueces 3-2.

"Independientemente del resultado me siento muy agradecido con Dios y con todo y cada uno de los dominicanos que nos han estado apoyando", dijo Alcántara al ser entrevistado por el equipo de prensa del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

Pero el campeón de los Juegos Panamericanos 2023 dejó claro que no se plantea dejar el campo aficionado.

"Mi sueño siempre ha sido y yo lo mantengo y lo retengo, que yo voy a ser campeón olímpico y esto no para hasta que no se dé el caso", dijo. "Seguimos para adelante, a levantar la cabeza y todavía nos queda mucho camino por recorrer", dijo Alcántara. "Esto no acaba hasta que yo sea campeón olímpico.

Tanto Alcántara como Pinales se aseguraron un premio de RD$8 millones, que le entregará el Gobierno una vez concluyan los Juegos.

"Me siento muy orgulloso ya que cumplimos el objetivo que era poner el país en el medallero olímpico y seguimos trabajando", dijo Pinales a la exvoleibolista Camil Domínguez, que reporta para las plataformas Entre Atletas junto a Luisito Pié.

"Hasta ahora seguir trabajado, veremos qué se puede hacer, si seguimos en el boxeo o lo dejamos, pero, estamos... en seguir el sueño olímpico", explicó el nacido en La Romana hace 24 años.

Alcántara y Pinales se unieron a Pedro Julio Nolasco (Los Ángeles 1984) como los boxeadores duartianos que han logrado el metal bronceado. Félix Manuel Díaz Guzmán logró el oro en la edición de 2008 que se disputó en Pekín, China.