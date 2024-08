El breaking llega por fin a su bautismo en los Juegos Olímpicos

La competición de breaking, danza procedente de la cultura hip-hop, realizará el viernes su esperado estreno en unos Juegos Olímpicos, con los 33 mejores hombres y mujeres del planeta en esta disciplina, citados en la Plaza de la Concordia de París para buscar los históricos primeros oros.

"Los Juegos dan una dimensión totalmente nueva a nuestras competiciones habituales. Todo el mundo lo ve, es un reconocimiento que no teníamos antes, explica el 'Bboy' canadiense Phil Wizard, uno de los favoritos.

Nacido en los años 1970 en el barrio del Bronx de Nueva York, el breaking se convirtió de manera lenta pero segura en una disciplina espectacular y competitiva, organizada en torno a eventos privados como la "Battle of the Year" o el "BC One".

Buscando atraer el interés de un público joven, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió testar su potencial como deporte olímpico al integrarlo en el programa para estos Juegos parisinos, dentro de las competiciones en el parque urbano temporal instalado en la Concordia, junto al emblemático obelisco que es uno de los símbolos de la ciudad.

La competencia tiene lugar el viernes y el sábado, en el antepenúltimo y penúltimo día de estos Juegos Olímpicos.

Una batalla de danza

En los duelos de danza, los 'Bboys' y 'Bgirls' se enfrentan en un escenario circular, acompañados por la música de un DJ y la animación de un maestro de ceremonias.

Deben ejecutar figuras para obtener los votos de nueve jueces, que designarán al vencedor por mayoría. Como en el skate, donde la creatividad y la originalidad forman parte de las actuaciones, cada bailarín tiene su propio estilo.

Estadounidenses, japoneses o surcoreanos parecen bien situados para pelear por las medallas.

"Los surcoreanos dominan en la escena con un gran control de los 'power moves', esos movimientos espectaculares con rotaciones sobre la cabeza o la parte alta del cuerpo, que marcan esta disciplina", analiza el entrenador del equipo de Francia, Abdel Mustapha.

El líder de la delegación de Corea del Sur, la leyenda del breaking Hong Ten (39 años), continúa imponiéndose regularmente en las mayores competencias internacionales, a pesar de la juventud de sus rivales.

Para los adeptos a este arte, los Juegos de París tienen una doble importancia porque es la primera presencia olímpica y podría ser la última, ya que el COI prefirió el flag football y el lacrosse al breaking para el programa de Los Angeles-2028.

Por ello brindar una competición espectacular en París puede ser clave para que los responsables olímpicos decidan su vuelta en Brisbane-2032.

