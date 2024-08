Duplantis, McLaughlin, Paulino: momentos memorables del atletismo de París-2024

Los nuevos récords mundiales de Armand Duplantis y Sydney McLaughlin-Levrone, la victoria por cinco milésimas de Noah Lyles en los 100 metros o la gloria de Marileidy Paulino: el atletismo de París-2024 dejó momentos para el recuerdo.

Duplantis, siempre más alto

El garrochista sueco Armand Duplantis venía como archifavorito y cumplió: tras asegurar su segundo oro olímpico siguió saltando hasta conseguir a la tercera superar su plusmarca mundial, volando por encima de 6,25 metros.

Ante un público entusiasmado, Duplantis demostró que no tiene rival. En la final fue el único en saltar por encima de 6 metros, lejos de sus compañeros de podio, el norteamericano Sam Kendricks (plata con 5,95 metros) y el griego Emmanouil Karalis (5,90 m, bronce).

Lyles y sus cinco milésimas

Los 100 metros hicieron contener el aliento más que nunca. Con el mismo crono oficial (9.79) que el jamaicano Kishane Thompson, Noah Lyles tuvo que esperar unos segundos para saber que había ganado la carrera por cinco milésimas de segundo, para alegría del esprint estadounidense un día después de que Sha'Carri Richardson fuera derrotada inesperadamente por la santalucense Julien Alfred.

Lyles no pudo sin embargo cumplir su reto de los cuatro oros. Enfermó de covid, en su prueba favorita, los 200 metros, apenas pudo ser bronce y luego ya no corrió las otras dos pruebas que tenía previstas (relevos 4x100 y 4x400 m), quedando con una sensación de trabajo inacabado.

- McLaughlin-Levrone, inalcanzable -

La neerlandesa Femke Bol pretendía aguarle la fiesta, con ayuda de una nutrida hinchada 'oranje' en la grada, pero la norteamericana Sydney McLaughlin-Levrone demostró que sigue siendo la más grande en los 400 metros vallas y se colgó un nuevo oro con récord del mundo (50.37), reeditando lo conseguido en Tokio. Como hace tres años, Bol fue bronce.

En la prueba masculina, otra de las más esperadas de estos Juegos, su compatriota Rai Benjamin (46.46) destronó al noruego Karsten Warholm mientras el brasileño Alison Dos Santos repitió también bronce.

'Lady' Paulino

El único oro latinoamericano en la pista violeta del Estadio de Francia lo consiguió en los 400 metros la dominicana Marileidy Paulino, la vigente campeona mundial, que consiguió además el mejor crono de su carrera (48 segundos 17 centésimas) para batir el récord olímpico.

"Yo hoy quería un récord mundial o un récord olímpico. Ha sido el olímpico, así que estoy igualmente muy feliz. Me he esforzado mucho y estoy que no me lo creo. Ha sido Dios el que lo ha hecho", dijo la 'Gacela' Paulino.

Paradoja cubana en triple salto

Un mismo origen, tres exilios y tres medallas: el triple salto fue un coto privado para la escuela cubana... pero ningún metal fue para Cuba.

Ganó el habanero Jordan Díaz para España con 17,86 metros, liderando un podio con plata para Pedro Pablo Pichardo (Portugal) y bronce para Andy Díaz (Italia).

"Los deportistas que se van de Cuba ya llevan una base bastante buena", estimó Jordan Díaz, que desde hace tres años entrena en España con el también cubano Iván Pedroso.

La marcha habla español

En la marcha volvió a hablarse en español.

Ecuador revivió sus mejores años, los del mítico Jefferson Pérez, gracias a Daniel Pintado, que se coronó en los 20 kilómetros y luego fue plata con su compatriota Glenda Morejón en el maratón de marcha por relevos mixtos.

En esa prueba de nueva creación, la victoria fue para España con María Pérez y Álvaro Martín, que habían sido plata y bronce, respectivamente, unos días antes en los 20 kilómetros, una distancia en la que Brasil logró una plata con su marchador Caio Bonfim.

Hassan pone broche de oro En vez del maratón masculino, fue la prueba femenina de los míticos 42,195 km la que clausuró el atletismo de estos Juegos Olímpicos y allí la neerlandesa Sifan Hassan consiguió un memorable triunfo, en un emocionante final, para añadir el oro a los bronces conseguidos en los 5.000 y 10.000 metros en el estadio.No pudo emular a Emil Zatopek, coronado en las tres distancias largas en Helsinki-1952, pero su valiente apuesta terminó en cualquier caso siendo premiada con tres podios y con su primer título olímpico de maratón, su nueva especialidad.

AFP/Por Álvaro VILLALOBOS