Snoop Dogg, Dr. Dre, Billie Eilish y los Red Hot Chili Peppers toman la estafeta olímpica

París cerró dos semanas y media extraordinarias de deportes olímpicos y emoción con un espectáculo repleto de estrellas en el estadio nacional de Francia y desde Long Beach, en el sur de California. La capital francesa traspasó las funciones de organización de los Juegos de Verano a la siguiente sede: Los Ángeles 2028.

Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre, Billie Eilish y Snoop Dogg, quien ha desplegado su atractivo estelar en los Juegos Olímpicos de París con múltiples apariciones en NBC, mantuvieron la energía en un show pregrabado desde California, el estado de donde son originarios estos artistas. Después de interpretar "Drop It Like Its Hot", Dogg convocó a Dr. Dre para su clásico "The Next Episode" en Long Beach, California.

Billie Eilish interpretó "Birds of a Feather" de su tercer álbum de estudio "Hit Me Hard and Soft" y los Red Hot Chili Peppers entonaron la canción de 2003 "Can´t Stop".

Tom Cruise tuvo una gran entrada. Al igual que sus muchas acrobacias de "Mission Impossible ("Misión Imposible"), Cruise se dejó caer desde lo alto del Stade de France mientras H.E.R. tocaba su guitarra. Condujo una motocicleta entre el público. Y en una secuencia pregrabada, pasó a toda velocidad por París antes de subirse a un avión para lanzarse en paracaídas en tierra californiana.

H.E.R. interpretó el himno nacional de Estados Unidos con guitarra en la mano, mientras Simone Biles y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la respaldaban. Se trataba de una guitarra Stratocaster hecha a medida.

La cantante y modelo parisina Yseult cerró el espectáculo interpretando el clásico de Frank Sinatra "My Way", que se deriva de la canción francesa "Comme d´habitude", compuesta por Jacques Revaux y Claude François.

En la primera mitad de la ceremonia la actuación de la banda francesa Phoenix fue tan electrizante que algunos atletas no pudieron mantenerse fuera del escenario. Los voluntarios y guardias trataron de acorralar a los atletas olímpicos para que abrieran paso, pero se resistían a irse. La banda ganadora del Grammy interpretó "Lisztomania" y su clásica "If I Ever Feel Better", también se les unió el dúo Air para "Playground Love". Al final del número musical, el vocalista de Phoenix, Thomas Mars, se lanzó al público para que lo cargaran. Ezra Koenig tocó "Tonight".