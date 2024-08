Entre medallistas olímpicos: ¿Intercambio de mensajes entre Félix y Marileidy?

Los dos medallistas más laureados en el nivel olímpico, aparentemente han tomado la pista de las redes sociales para enviarse algunos saludos, sin que ni uno ni otro haya mencionado el nombre correspondiente.

Pero el gesto ha puesto las redes a toda velocidad.

"Un error que nunca debes cometer en esta vida es permitirte ser reclutado, por alguien, para odiar a otra persona que no te ha hecho daño. Solo un tonto hereda los enemigos de otras personas como un signo de lealtad", escribió Félix Sánchez en su cuenta de X, @elsupersanchez

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/19/felix-sanchez-twitter.png

El comentario, aún cuando no menciona a la medallista de oro, mordió el interés de los seguidores de esta red social.

"Los Dominicanos somos los únicos que cuando gana alguien o alguien le va bien en la vida, le desean el mal y lo critican.

Pasa en la música, en los deportes, en la política, farándula. Miren a Félix Sánchez, callado meses y ahora que ganó MP sale a criticarla, envidioso c...!", le comentó Richard J Aldeman (@RichardAldeman).

El dos veces medallista dorado le respondió con sobriedad, pese a ser llamado envidioso: "Sr. Alderman un placer saludarle. Bendiciones para usted y su familia. Le espero por aquí su evidencia que yo a esa dama he faltado el respeto. Donde le deseo el mal? Cuál fue mi crítica hacia ella? Feliz día "

Más luego en la mañana, surgió un mensaje en la cuenta de Instagram de la reciente campeona y recordista olímpica (marileidy_paulino). Aparentemente el mensaje luego fue borrado. "No hagamos daño y menos hacerlos la víctima ante los ojos del mundo", apareció en su cuenta con un comentario del médico griego Hipócrates, que reza: "Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/19/marileidy-responde-a-felix.png

El mensaje fue recogido por la usuaria de X, Violeta Castillo (@violetika_)

Para algunos llamó la atención el día del recibimiento de la entrega de los fondos a los atletas. Paulino entró al Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación y encontró a Félix Sánchez sentado. El abrazo dejó claro la relación de hielo que se respira entre ambas glorias del deporte dominicano.

Nada de sonrisas. Nada de compartir una mirada. Un saludo frío para dos figuras de ese nivel.

¿La razón? Todo viene, según personas ligadas al atletismo dominicano, por las desavenencias entre Sánchez y el entrenador de la dominicana, Yasén Pérez.

La situación viene arrastrada por casos entre atletas. Y es el motivo por el que Paulino declinó correr el relevo mixto en París 2024, por estar en desacuerdo con el comportamiento de los corredores masculinos, en especial Alexander Ogando y Lidio Félix.

No es celos por logros entre los dos atletas, sino más bien, diferencia entre entrenadores. Una realidad que sólo los dos súper atletas dominicanos, pudieran aclarar.