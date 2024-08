A nadar en los Juegos Paralímpicos 2024 un año después de un ataque de tiburón a su pierna

El primer paso para la nadadora Ali Truwit fue superar su nuevo miedo al único lugar en el que siempre se había sentido segura: el agua.

Porque el sonido del agua, cualquier sonido que involucrara agua, desencadenaba instantáneamente recuerdos del día en que nadó para salvar su vida después de ser mordida por un tiburón.

Ella y una amiga estaban haciendo esnórquel en el océano frente a las Islas Turcas y Caicos el 24 de mayo de 2023, cuando un tiburón atacó y mordió la parte inferior de la pierna izquierda de Truwit. Sangrando y con el tiburón dando vueltas, Truwit entró en modo de natación competitiva y nadó 75 yardas (68.58 metros) hacia la seguridad del bote. Truwit fue llevada de urgencia al hospital y trasladada en avión a los Estados Unidos, donde se sometió a tres cirugías, incluida una para amputarle la pierna por debajo de la rodilla.

Para recuperar su amor por el agua, fue a la piscina del patio trasero de la familia. Se metió hasta la cintura, luchó contra el miedo y recuperó el control. La zambullida no solo inició su camino hacia la curación, sino también hacia París para los Juegos Paralímpicos.

"Me encantan las historias de regreso", dijo la joven de 24 años de Darien, Connecticut, que se clasificó para París en los 100 metros libres, los 400 metros libres y los 100 metros espalda. "Definitivamente, he confiado en las historias de regreso de otras personas para ayudarme a aferrarme a lo que parece una esperanza audaz y poco realista: luchar contra un tiburón y sobrevivir y perder una extremidad y llegar a los Juegos Paralímpicos, todo en un año".

Su itinerario para ese verano incluía diversión y aventura antes de comenzar a trabajar en una empresa de consultoría.

Truwit acababa de graduarse de Yale después de una carrera en la piscina en la que ganó letras durante cuatro años. Comenzó corriendo un maratón con su madre el Día de la Madre.

El siguiente punto de la lista: reunirse con amigos para tomar sol en las playas de las Islas Turcas y Caicos. Fue a hacer esnórquel con su compañera de equipo de Yale y buena amiga Sophie Pilkinton en una zona que no es conocida por los tiburones.

De regreso al barco, un tiburón se acercó agresivamente y comenzó a golpearlas.

"Intentamos defendernos", dijo Truwit.

Lo que se creía que era un tiburón toro la mordió en el pie y la parte inferior de la pierna.

"Mi primer pensamiento fue: ´¿Estoy loca o no tengo un pie ahora mismo?´", dijo Truwit. "Fue una imagen muy dura para mí. Pero inmediatamente pasas a la acción".

Mantén la calma. Permanece consciente. Simplemente llega al barco. Eso era todo en lo que se concentraba mientras ella y Pilkinton corrían por el agua, intensamente conscientes de que el tiburón todavía estaba allí.

Una vez en el barco, Pilkinton aplicó un torniquete para frenar el sangrado.

Truwit fue trasladada en helicóptero a un hospital de traumatología en Miami para dos cirugías para combatir infecciones. Fue trasladada a un hospital en Nueva York, donde el día de su 23 cumpleaños, se sometió a una amputación transtibial (por debajo de la rodilla).

"Muchos días oscuros", dijo. "Pero estoy viva y casi no lo estaba".

La familia Truwit tiene un mantra: "El trabajo funciona". Por eso Truwit fue a rehabilitación incluso en días en los que no se sentía bien o estaba triste.

"Solo ponte a trabajar", dijo.

Sin embargo, primero necesitaba modificar su "¿Por qué?".

En lugar de "¿Por qué me pasó esto a mí?", se centró en "¿Por qué no poner todo de su parte en algo?".

Más específicamente, ¿por qué no los Juegos Paralímpicos? Después de todo, tenía mucho tiempo para prepararse para los Juegos Paralímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

"Pero no soy de las que esperan", dijo.

Así que París en 2024 fue la elegida, aunque el plazo era increíblemente ajustado.

Se sometió a un entrenamiento protésico y a ejercicios de fuerza. También trabajó con terapeutas de trauma, lo que la llevó a una terapia narrativa para reescribir su vida y combatir sus pesadillas.

"Para no dejar que el miedo gobierne mi vida", explicó Truwit. "Había perdido suficiente y todo lo que estaba sobre la mesa para recuperar, iba a luchar por recuperarlo.

"No quería perder una extremidad y también mi amor por el agua".

Enfocada en formar parte del equipo de EE. UU. para París

Aproximadamente tres meses y medio después del ataque, estaba compitiendo nuevamente. Era temprano, pero era necesario alcanzar ciertos estándares para competir por un lugar en los Juegos Paralímpicos. Para ayudarla, se asoció con el entrenador de su club, Jamie Barone."Tenía mucha curiosidad por saber cómo me iba a sentir al volver a la piscina y a un espacio competitivo", dijo Truwit. "Cuanto más me esforzaba, los recuerdos retrospectivos se reducían y el dolor disminuía".Se clasificó para los nacionales en Orlando, Florida, donde nadó estilo libre y espalda. En abril, asistió a una competencia internacional en Portugal, su primer viaje fuera del país desde el ataque del tiburón. Su madre estaba allí mientras brillaba en la categoría S10 de 400 libres, en la que los nadadores tienen una discapacidad física que afecta una de sus articulaciones."Básicamente, es una bestia de carga que se niega a rendirse", dijo su madre, Jody. "Eso es lo que era antes del ataque y la amputación y eso es lo que es todos los días ahora".En las pruebas paralímpicas de Estados Unidos en Minneapolis a fines de junio, ganó los 100 metros espalda, los 400 metros libres y los 100 metros libres. Se une a un equipo que incluye a la gran nadadora paralímpica Jessica Long y a una serie de medallistas que regresan de Tokio."Creo que escuchar mi nombre en ese equipo fue solo un recordatorio para mí de que soy más fuerte de lo que creo", dijo Truwit, quien lanzó la fundación "Stronger Than You Think" para ayudar a otros a atravesar el proceso de curación. "Que todos somos más fuertes de lo que pensamos".En París, contará con el apoyo de unos 50 familiares y amigos."Hace un año, solo estaba trabajando para volver al agua", dijo Truwit. "Ahora vuelvo al agua y esa sensación de alegría regresa, y la sonrisa regresa. Tener eso nuevamente es algo por lo que estoy muy agradecida. Honestamente, es uno de los momentos de mi carrera de natación del que estoy más orgulloso, porque sé cuánto trabajo me llevó".