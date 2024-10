Marileidy Paulino firma para correr en la Grand Slam Track

Marileidy Paulino, campeona olímpica de los 400 metros planos en París 2024, anunció que correrá en el Grand Slam Track de Atletismo que comenzará el próximo año, y que es organizado por la leyenda de la velocidad Michael Johnson.

La dominicana será una corredora en la categoría de "sprints largos" que competirá en los 200 metros y 400 metros en cada uno de los cuatro Slams. Cada competidor recibirá puntos por su posición final en las dos carreras. Después de los dos eventos, la atleta con el total de puntos más alto ganará el Grand Slam y el premio de $100,000 por el primer lugar.

La primera temporada del Grand Slam Track se desarrollará de abril a septiembre de 2025 y reunirá a las principales figuras de las competencias de pista del atletismo, además de que brindará atractivos incentivos económicos.

"Es una liga que podrá motivar más a que los atletas se puedan esforzar, y económicamente también porque la gran mayoría se van al premio. Personalmente yo vivo mi competencia, no me fijo en lo que van a dar y yo lo hago por amor", dijo Paulino en entrevista con Fernando Palomo, de ESPN.

La peraviense reveló que el próximo año lanzará un libro, una serie y una película sobre su camino para convertirse en campeona olímpica.

"Podré tomarme una fotografía con Usain Bolt porque no tengo fotos con Usain Bolt. El hecho de que sea campeona olímpica no me quita que yo pueda admirar a los grandes", reveló en el episodio de esta semana del podcast Nos ponemos las pilas.

Paulino viene de una temporada invicta en la que también se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar un oro olímpico en cualquier deporte. En los Juegos Olímpicos de París, rompió el récord olímpico en 48.17 para pasar al número 4 en la lista de todos los tiempos. También ganó el título de la Diamond League y otras cinco competencias de la serie Diamond League.

"Para mí, se trata de enorgullecer a mi país y seguir subiendo el listón. El Grand Slam Track es un nuevo capítulo para mí y estoy lista para seguir demostrando lo que el trabajo duro y el corazón pueden hacer. Esta es una gran oportunidad para nosotros como atletas de seguir haciendo que nuestro deporte brille en un escenario mundial", dijo la dominicana a través de un comunicado.

¿A quién podría enfrentarse Paulino en el Grand Slam Track?

Paulino es el primer corredor de Grand Slam Track en la categoría de "sprints largos". A lo largo de la temporada 2024, Paulino se enfrentó a atletas como Salwa Eid Naser, Natalia Kaczmarek, Alexis Homles, Amber Anning, Nickisha Pryce, Lieke Klaver y Rhasidat Adeleke en el circuito de la Diamond League, y se impuso. Todas ellas, aunque son especialistas en 400 m como Paulino, también son candidatas formidables para ocupar los otros tres puestos de corredoras, ya que también pueden correr los 200 m.

El desempeño de Paulino en los 200 m es lo que resulta atractivo de su incorporación a la liga. Si la liga puede conseguir a la campeona olímpica de 200 m Gabby Thomas (que también cuenta con un marca personal de 49,68 en 400 m), se podrá ver a los campeones olímpicos de 200 m y 400 m compitiendo entre sí cuatro veces al año; los fanáticos estarán muy atentos a la clasificación de puntos y al orden de llegada en cada carrera para ver quién se lleva el gran premio de $100,000 en cada Slam respectivo.