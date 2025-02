Federación Dominicana de Atletismo responde sobre tema de José Miguel Paulino

El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, Alexis Peguero, dijo que la entidad que encabeza tiene "un compromiso" con los atletas de ese organismo.

Peguero, de forma específica, se refirió al tema del decatlonista José Miguel Paulino, quien dijo a Diario Libre que hace Uber con el fin de entrenarse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. "La Federación de Atletismo está comprometida con apoyar a todos sus atletas, desde el más encumbrado, hasta los de categorías menores, ya que son la materia prima del deporte nacional", dijo en un comunicado.

En el documento refiere que "no es una labor indigna realizar trabajo de Uber, eso lo engrandece porque busca mantener su familia de manera honrada y siempre contará con nuestro apoyo".

El atleta se reunió con el federado y en el encuentro "nos comentó que jamás lo hizo con la intención de herir a la Federación, ni a ningún entrenador, ni al deporte nacional".

En el encuentro estuvieron los directivos Radhamés Brea, el secretario general, Mariano Cedeño y el tesorero, Ramón Valdez y se planteó el apoyo para continuar con sus entrenamientos "y así darle al país una medalla en los Juegos Centroamericanos de 2026".

Paulino, informó, ha recibido una invitación para ir a una base de entrenamiento en Miami y estará bajo la guía técnica de Natalia Korotaeva "en las medida de las posibilidades, para que labore con Paulino".

El atleta participará en el Campeonato Panamericano NACAC de Pruebas Combinadas (julio 2025, 6-7) en Texas, Estados Unidos.

Peguero señala que Paulino tenía varios meses sin entrenarse y ahora "muestra su deseo de reintegrarse a los entrenamientos y le hemos dicho que lo apoyaremos, en la medida de las posibilidades, no solo a él, sino a todos los atletas y entrenadores de la familia del atletismo".

A continuación, el comunicado completo de la Federación





El ingeniero Alexis Peguero, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo reveló lo siguiente en torno al tema: "A pocas horas de llegar al cargo a mediados del pasado mes de enero 2025, recibí la visita del atleta José Miguel Paulino, quien llegó a nuestras oficinas con la entrenadora Natalia Korotaeva, donde mostró su interés de empezar a entrenar de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los eventos internacionales en este 2025."La Federación de Atletismo está comprometida con apoyar a todos sus atletas, desde el más encumbrado, hasta los de categorías menores, ya que son la materia prima del deporte nacional, son los conquistan las medallas en los eventos internacionales"."También hemos conversado con el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien desde su gestión se ha mostrado con mucho interés en seguir dignificando la vida de los atletas, darnos todo su apoyo y una muestra fue que aumentó a finales de año, el doble de los sueldos de los atletas que conforman la nómina del PARNI""Respetamos y respetaremos siempre, de manera ciega, la labor de todos los periodistas deportivos y los medios de prensa en la forma en que manejan sus informaciones y publicaciones, vivimos en un país con plena libertad de difusión del pensamiento, además, el atleta Paulino nos comentó que jamás lo hizo con la intención de herir a la Federación, ni a ningún entrenador, ni al deporte nacional"."De esa reunión fueron testigos de esa reunión los directivos de la Federación, Radhamés Brea, el secretario general, Mariano Cedeño, Ramón Valdez, tesorero, donde nos reunimos con él y planteó su situación de que deseaba el apoyo para continuar con sus entrenamientos de atletismo y así darle al país una medalla en los venideros Juegos Centroamericanos de 2026""."Paulino ha recibido una invitación para ir a una base de entrenamiento en Miami y de inmediato comenzamos a realizar las diligencias para canalizar el visado correspondiente. A Natalia Korotaeva también le vamos a dar facilidades, en las medidas de las posibilidades, para que labore con Paulino"."Igualmente, los atletas José Miguel Paulino y Yessi Tejeda, están previstos a participar por la República Dominicana en el Campeonato Panamericano NACAC de Pruebas Combinadas a efectuarse en el mes de julio los días 6 y 7 de este 2025 en Texas, Estados Unidos". "Conversé ayer martes a las nueve de la mañana y no tengo por qué dudar de su palabra, quien me aseguró que el trabajo periodístico que fue publicado en el matutino El Diario Libre, calzada por la firma del amigo periodista Carlos Sánchez, esa entrevista la concedió en el pasado mes de noviembre del año pasado y no recientemente". "Es bueno que se conozca que nuestro atleta tenía varios meses sin entrenar y es ahora a mediados de enero 2025 cuando muestra su deseo de reintegrarse a los entrenamientos y le hemos dicho que lo apoyaremos, en la medida de las posibilidades, no solo a él, sino a todos los atletas y entrenadores de la familia del atletismo" dijo en un breve comunicado oficial de la Federación."Durante muchos años, la mayoría de nuestros atletas de las diferentes selecciones nacionales realizan diversas labores productivas para obtener el sustento de sus familias, a parte de su labor como atletas de alto rendimiento donde también reciben fondos como atletas del PARNI y muchos son miembros de las Fuerzas Armadas", agregó."No es una labor indigna realizar trabajo de Uber, eso lo engrandece porque busca mantener su familia de manera honrada y siempre contará con nuestro apoyo".Indicó que los José Miguel Paulino y Yessi Tejeda, están previstos a participar por la República Dominicana en el Campeonato Panamericano NACAC de Pruebas Combinadas a efectuarse en el mes de julio los días 6 y 7 del mes de 2025 en Texas, Estados Unidos.