Cristian Pinales, medallista de bronce olímpico, se marcha al boxeo profesional

La buena noticia para el boxeo dominicano: Tendrá un equipo renovado, encabezado por el medallista olímpico Yúnior Alcántara. La mala noticia: Cristian Pinales le dice adiós a la selección nacional de boxeo.

El entrenador de la selección, Armando Hernández dijo que Pinales saltará al profesionalismo.

"Pinales prácticamente se va al boxeo profesional", dijo Hernández, el técnico que condujo al peleador al bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024 en os 80 kilogramos, así como también a Alcántara en la división de los 51 kilogramos.

"Puede ser que a partir de marzo él se vaya ya" al profesionalismo.

Pinales pudo haber competido en la Copa Independencia Nacional de Boxeo, que se disputará en Santiago, pero por la ausencia de atletas de su peso, su participación queda anulada. Es lo que pudo ser su última oportunidad con el uniforme nacional. "No está el peso de él, si no, él hubiera participado, pero realmente ya después de marzo, él me dijo ya como que se va", señaló el técnico.

520 Días faltan para la inauguración de los Centroamericanos y del Caribe, el 24 de julio de 2026.

La esperanza era que el nativo de La Romana, se retirara del boxeo amateur, en su país, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Para ese entonces, Pinales (2 de noviembre de 2000) tendrá 25 años, aproximándose hacia los 26.

Quizás un poco tarde para lanzarse al escalón superior. "Es lo que hay hasta ahora. Él, puede ser que ya, después de marzo se vaya al boxeo profesional", señaló Hernández.

Alcántara se queda

Será diferente con el medallista de bronce de los 50 kilogramos.

Alcántara, nativo de Higüey, La Altagracia, está programado para pelear en la Copa Independencia. Su participación será en la división de los 57 kilogramos.

"Pero Yúnior sí se queda con nosotros", expresó el técnico.