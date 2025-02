Asociaciones de Esgrima desmienten ser causantes de suspensión de elecciones

Los representantes de varias asociaciones de Esgrima desmienten que hayan sido los responsables de la suspensión de elecciones, pautadas para el pasado sábado, debido a supuestas irregularidades en la entrega de documentos, como sustentaron los ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano y la Comisión Electoral, que organizaba el proceso.

Los dirigentes Luis Luna Yorro, Santo Domingo; Omar Santo Ríos, de Salcedo; Aristóteles Newman, de Samaná; Marcos Clase, de Puerta Plata; Gleni Samuel, de San Pedro de Macorís; Gregorio Rivas, de Azua, quienes respaldan a Gilberto Soriano en Plancha de Confraternidad Esgrimista, mostraron total desacuerdo con el alegato que fueron las dos planchas que presentaron documentaciones con irregularidades ante la Comisión Electoral, compuesta por Francisco Peguero, presidente, y los integrantes el doctor Juan Niemen y el periodista George Torres, estos últimos dos renunciantes.

Aclararon que la Plancha Confraternidad Esgrimista no puede ser acusada por ese hecho, porque nunca entregó documentación a la Comisión Electoral, por lo tanto, si hubo irregularidades en la documentación, de acuerdo a como aseguraron, toda la responsabilidad recae sobre el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, quien fue encargado por el Comité Ejecutivo del COD para llevar a cabo este proceso electoral. Precisamente, Bautista en una nota de prensa del 5 de febrero, informó que entregó toda la documentación requerida para dicho proceso.

Lo cierto es, que la documentación, que ostentaba la Comisión Electoral, estaba viciada, porque estaban bajo la firma de Luis Ciprián Saro, como presidente, y Santos Pichardo, usurpando las funciones del secretario general, que es Aristóteles Newman.

Por lo tanto, las alteraciones que podían existir de documentación, eran responsabilidad exclusiva de Bautista, porque fue quien recibió las actas del Comité Ejecutivo de Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) emanadas de la reunión extraordinaria del 19 de enero 2025, donde se conocieron las sugerencias emitidas por el propio Bautista, que incluía los siguientes puntos:

• Conocer la Comisión Electoral • Conocer el Reglamento Electoral • Padrón Electoral con los representantes de cada asociación. • Lugar, día y hora de las elecciones

En esta reunión se aprobó, por mayoría del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Esgrima, 8 votos de 11. En la misma, Ciprián se negó a firmar por encontrarse en minoría, y sustrajo la lista de presencia y el sello de Fedomes.

Dicha documentación fue depositada con el debido proceso, e informándoles a Bautista sobre las incidencias ocurridas en la reunión. A lo cual afirmó que se depositaran los documentos, para apoderar la Comisión Electoral y abrir el proceso eleccionario.

El presidente del COD se comprometió a informar por escrito y compartir la documentación del proceso, y aunque todas las documentaciones aprobadas por mayoría, fueron depositadas el 22 de enero, todavía es la fecha que se desconoce el paradero de estos documentos oficiales para el proceso eleccionario de Fedomes.

El proceso electoral fue ejecutado de manera irregular desde el principio hasta el final, siendo esta la razón fundamental por la que renunció Niemen, quien lo hizo saber públicamente, y Torres alegó tener mucho trabajo. Con la salida de Niemen y Torres, se quedó Peguero, quien quiso llevar a cabo el proceso, queriendo ignorar las irregularidades.

Al surgir la renuncia de los dos miembros, lo correcto en el orden estatutario era convocar nuevamente a los organismos de Fedomes, algo que no como sucedió en este proceso. Por el contrario, eligieron empeorar la situación a colocar a dos miembros suplentes que nadie conocía en el proceso, como son el doctor Alfredo Pérez y el periodista Américo Cabrera, quienes no contaban con la legalidad y legitimidad para actuar como tales, porque no fueron aprobados por el Comité Ejecutivo de la federación.

Al mismo tiempo, la documentación que tenía dicha Comisión Electoral estaba firmadas por Luis Ciprián y Santos Pichardo, en su falsa condición de secretario general, y un reglamento electoral que se hizo para un proceso electoral del 28 de diciembre 2024, que el mismo presidente del COD suspendió. Ese reglamento nunca fue aprobado por el Comité Ejecutivo de Fedomes. Durante el proceso nunca se tuvo acceso a la información de las elecciones y mucho menos contacto con la Comisión Electoral.

La Plancha de Confraternidad Esgrimista aclara a la opinión pública que nunca solicitó la suspensión de las elecciones, porque tenían los votos para ganar en un proceso diáfano, pero en virtud de las anomalías e irregularidades, que se dieron desde la Comisión Electoral como la falta de información, de transparencia, y la renuncia de dos de tres miembros de la Comisión Electoral. Además de la usurpación del Padrón Electoral, así como la documentación registrada con la firma de un falso secretario general, fueron las reales causas para la suspensión del proceso.