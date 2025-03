La boxeadora argelina Imane Khelif dice que no se dejará "intimidar" por Trump

La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París el pasado verano boreal y objeto de acusaciones por su género, declaró este miércoles que su objetivo son los Juegos de Los Ángeles-2028 y que no se dejará intimidar por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Voy a responderles de manera directa: el presidente de Estados Unidos ha publicado un decreto sobre los política de los transgénero en Estados Unidos. Yo no soy transgénero, no me afecta y no me intimida", declaró la boxeadora a la cadena británica ITV News.

A comienzos de febrero, Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos, luego de que durante los Juegos de París, el ahora presidente acusara a la boxeadora argelina de ser un hombre y advirtió, sobre Los Ángeles-2028: "Mi administración no se quedará cruzado de brazos para mirar cómo los hombres baten a deportistas femeninas".

De 25 años, Khelif se proclamó campeona olímpica en la categoría -66 kg y durante su participación tuvo que soportar acusaciones en referencia a su género.

Interrogada por ITV News sobre sus objetivos deportivos, Khelif respondió: "Una segunda medalla de oro, por supuesto. En Estados Unidos, en Los Ángeles".

Y advirtió que en los próximos Juegos será más fuerte: "Aprendí mucho en esta experiencia (en París). Creo que la antigua Imane estaba al 50% de su potencial, la Imane Khelif de hoy está mucho más motivada y determinada".

París-2024 "fue una experiencia que me abrió los ojos" y "me siento aún más fuerte de lo que era antes".

Los títulos olímpicos de Khelif y de la taiwanesa Lin Yu-ting (-57 kg), ambas acusadas de ser transgénero, abrieron un debate en el que participaron personajes como Trump o Elon Musk.

Las deportistas estuvieron apoyadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y ambas pudieron competir en la categoría femenina, como siempre habían hecho.

Las dos boxeadoras fueron excluidas del Mundial-2023 por la Federación Internacional de Boxeo (IBA), quien a su vez fue apartada por el COI de la organización del torneo olímpico por sus problemas financieros y de gobernanza de la instancia presidida por el ruso Umar Kremlev.