Brasileña juega partido de voleibol profesional con casi seis meses de embarazo

La brasileña Priscila Heldes, capitana del equipo femenino de voleibol del Fluminense, sorprendió al participar en un partido oficial de la Superliga Femenina de Vóley estando embarazada de cinco meses.

A sus 35 años, la jugadora decidió no perderse los playoffs, afirmando emocionada: "Falta una semana para completar los seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo. Ahora se mueve mucho. Estoy hablando, bromeando... esto me ayuda a no preocuparme a no dejar de realizar movimientos durante el juego. Lo estoy disfrutando mucho", dijo Priscila.

Aunque su equipo fue eliminado en cuartos de final, las imágenes de ella en la cancha con su prominente barriga se volvieron virales, acompañadas de mensajes inspiradores como:

"Y por ti descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía", dijo.

A pesar de tratarse de una decisión personal, Priscila contó con el visto bueno médico desde el inicio del embarazo.

"Tan pronto como supe que estaba embrazada, fui al médico y estoy en seguimiento. me dijo ´sí estás bien y saludable, adelante. Hay cosas que no puedes hacer, como caer boca abajo, pero fuera de eso todo sigue igual", contó.

Ha sido controlada por especialistas desde el primer momento, y se le permitió seguir jugando siempre que se sintiera bien y evitara riesgos específicos.

"Hay cosas que no puedo hacer, como caerme de barriga, pero fuera de eso, todo sigue igual", comentó.

Su familia, el club y su pareja, el jugador profesional de baloncesto Wesley Castro, la han apoyado en todo momento.

Además de su actuación deportiva, Priscila ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia y enviar un mensaje inspirador a otras mujeres.

En una de sus publicaciones más recientes, reflexiona: "No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo ni seré la última, y eso es maravilloso".

Y concluye con una frase poderosa: "Que tú, mujer, nunca olvides que puedes ir mucho más allá de lo que imaginas", recibiendo cientos de comentarios de apoyo y admiración.

Más allá de ser un hito personal, Priscila ve esta etapa como una oportunidad para inspirar a otras mujeres a no rendirse ante los desafíos.

Nacida en Belo Horizonte, Minas Gerais, la carrera de Priscila Heldes en el voleibol es extensa y exitosa. Formada en las categorías inferiores del club Mackenzie, fue parte de las selecciones juveniles de Brasil. Entre sus logros destacan el Campeonato Sudamericano Juvenil 2008, el Campeonato Mundial Juvenil 2009 y el Campeonato Sudamericano Juvenil 2010, donde fue elegida mejor colocadora en dos ocasiones.

Tras pasar por equipos destacados como Sesi SP, Brasília Vôlei, Osasco Audax, y Itambé Minas, regresó al Fluminense en 2023, club para el que ya había jugado en 2016, y fue nombrada capitana para la temporada 2023/2024.