Boliche y ráquetbol ingresan al programa de los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Con estas dos modalidades deportivas, serán 38 el número de deportes que se darán cita en la máxima justa deportiva del continente a realizarse en Lima, la capital de Perú, en el año 2027.

La ratificación fue anunciada en la LXIII Asamblea General de Panam Sports en Asunción del Paraguay, evento que contó con la presencia del presidente de la República de ese país, Santiago Peña Palacios, el vicepresidente del COI, Gerardo Werthein, el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y las máximas autoridades del deporte del continente.

"Por solicitud de muchos Comités Olímpicos Nacionales y por lo que representan estos deportes en nuestro continente, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, y con la aprobación de la Asamblea General, ha decido incluir el bowling y el ráquetbol en el programa deportivo de Lima 2027.

Con esto, ya son 38 deportes que se desarrollarán en nuestros Juegos en la capital del Perú" , señaló el Presidente de Panam Sports Neven Ilic.

Cabe destacar que tanto el Boliche como el Ráquetbol estarían participando juntos en el programa por quinta vez consecutiva desde los Juegos de Guadalajara en 2011.

El ráquetbol ha sido parte de los Juegos Panamericanos desde los Juegos de Mar del Plata, Argentina en 1995, aunque no fue incluido en los Juegos de Río 2007.

Desde Habana 1991

El Boliche fue admitido en los Juegos Panamericanos desde la décima primera edición que se celebró en La Habana, Cuba en 1991. Este deporte se realizó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Caracas en 1983, sólo como deporte de exhibición.

La lista de los 38 deportes es la siguiente:

Acuáticos – Natación, Clavados, Polo Acuático, Natación Artística, Aguas Abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Béisbol (hombres) / Softbol (mujeres)

Boxeo

Canotaje – Sprint, Slalom

Ciclismo – Pista, Ruta, Montaña, BMX Racing, BMX Freestyle

Criquet

Ecuestres – Salto, Adiestramiento, Concurso Completo

Escalada Deportiva

Esgrima

Esquí Acuático

Futbol

Gimnasia – Artística, Rítmica y Trampolín

Golf

Judo

Hockey

Karate

Levantamiento de Pesas

Lucha

Patinaje – Artístico, Velocidad, Skateboarding

Pelota Vasca

Pentatlón Moderno

Remo

Rugby 7

Squash

Surf

Tiro con Arco

Tiro Deportivo

Taekwondo

Tenis

Tenis de Mesa

Triatlón

Vela

Voleibol – Sala y Playa

Ráquetbol

Bowling

La Asamblea General de Panam Sports continúa este viernes 8 de agosto, jornada que contará con la presentación del Comité Organizador de la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027 y de las ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos del 2031, Asunción y Rio-Niteroi.

Los Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 se desarrollarán entres el 9 y el 23 de agosto del presente año y contarán con la participación de más de 4000 atletas de 41 países.

Sobre Panam Sports

Panam Sports es el líder del deporte y el Movimiento Olímpico en las Américas.

Promocionamos el desarrollo del deporte y los valores olímpicos en la región, y apoyamos a nuestros 41 miembros de CON para inspirar una mayor participación a nivel mundial, así como la participación de los jóvenes para preparar a la generación venidera en todo el continente.

Panam Sports trabaja estrechamente con los atletas, con los Comités Olímpicos Nacionales (CON), los Comités Organizadores de todos los juegos regionales, las Confederaciones Deportivas Panamericanas, las Federaciones Internacionales (FI) y el Comité Olímpico Internacional (COI) para asegurar el éxito y la celebración de nuestro evento principal, los Juegos Panamericanos.