Lima 2027 presenta su logo oficial

La segunda jornada de la LXIII Asamblea de Panam Sports contó con las presentaciones de varias comisiones de Panam Sports: De Atletas, de Capacitación y Academias Olímpicas, Sustentabilidad y Deporte Seguro.

Oportunidad también de las ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos del 2031 para presentar sus credenciales de cara a la elección que se llevará a cabo el 10 de octubre en Santiago de Chile.

Presentaron avances

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 también tuvo su momento en esta Asamblea.

Su presidente, Federico Tong y el mandamás del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, presentaron todos los avances y los proyectos para los próximos meses con una inversión de más 750 millones de dólares. Además, se dio a conocer de el logo y marca oficial de los Juegos.

"Una marca que está inspirada en el dinamismo de Perú. Es el reflejo de un país que vibra desde su diversidad, desde su mixtura de razas y tradiciones. Es el latido compartido de una región que busca reconocerse, celebrarse y proyectarse al mundo. Aquí, cada atleta, ciudadano, visitante y expresión cultural forma parte de una red pulsante que conecta emociones, sueños y narrativas colectivas", señaló el presidente del Comité Organizador Lima 2027, Federico Tong.

"En esa vibra, Lima27 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre ciudades, generaciones y sueños. Es el puente entre el sueño continental y la consagración global. Desde Lima, los caminos se trazan hacia Los Ángeles 2028", indicó el presidente del Comité Olímpico peruano, Renzo Manyari.

"Nuestra antorcha es un símbolo peruano para el mundo, es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu", agregó Manyari.

"Ayer el Comité Ejecutivo de Panam Sports aprobó este logo y marca oficial de Lima 2027. Creemos que cumple a plenitud con la identidad, la pasión y la idiosincrasia de todo el Perú, además de la unión de toda América", indicó el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Los Juegos Panamericanos de Lima se desarrollarán desde el 16 de julio al 1 de agosto del 2027 en la capital peruana y contará con la participación de 7,000 deportistas.