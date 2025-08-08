Marileidy Paulino: la reina de los 400 metros cumple un año de gloria tras su oro en París

Marileidy Paulino se sienta al lado de la pizarra que exhibe su récord olímpico. ( AFP )

El 9 de agosto no es una fecha cualquiera para Marileidy Paulino, sin minimizar que debe guardar otros momentos especiales en su ya condecorada carrera en los 400 metros planos.

En definitiva, agosto ha sido un mes especial para Paulino, y aquel histórico día la República Dominicana alcanzó un nuevo capítulo dorado, en un año en el cual ella se mantuvo invicta.

Se convirtió en la primera mujer dominicana con un oro olímpico individual. Llegó a París con la medalla del relevo mixto ganada en Tokio 2020.

La mejor atleta formada en la República Dominicana celebrará el primer aniversario de la primera medalla olímpica ganada por una mujer en atletismo para el país. Y, por supuesto -que no quede marginado- lo logró con un récord olímpico, para agregarle un sabor aún más especial a la ocasión.

El pasado año, en los Juegos Olímpicos de París, la nativa de Don Gregorio también se convirtió en la primera mujer dominicana con tres medallas olímpicas.

Paulino ya se había colgado la presea de plata en los Juegos de Tokio 2020 en los 400 metros (6 de agosto de 2021) y el oro en el relevo mixto 4x400 (31 de julio de 2021).

La tercera la coronó un año atrás en el Stade de France, en París, cuando corrió a las 9:40 p. m. (3:40 p. m. en República Dominicana) y cruzó la meta por delante de la bareiní Salwa Eid Naser.

Con su actuación, toma ventaja con una medalla más que su compatriota Félix Sánchez, quien cuenta con dos preseas doradas olímpicas (Atenas 2004 y Londres 2012). Cabe recordar que en la época dorada del "Súper Sánchez" no existía el relevo mixto, modalidad introducida precisamente en Tokio 2020.

"Era la medalla que necesitaba para completar un ciclo olímpico y es una medalla que el país necesitaba", dijo Paulino en esa ocasión, según publicó el portal de Olympics.

"La verdad que valió la pena, porque creo que va a inspirar a muchos jóvenes que están en la precariedad: a través de mí se les van a abrir muchas puertas", agregó.

Con sus 48.17 segundos, superó la marca de 28 años de la francesa Marie-José Pérec, y ese tiempo fue uno de los 32 récords quebrados en París. Esa marca la convirtió en la cuarta mujer más rápida de la historia en los 400 metros.

"Estoy muy feliz, todavía no puedo creer que esto haya sucedido", dijo Paulino en ese entonces.

En 2025 sigue demostrando que es la reina de los 400 metros. El próximo 16 de agosto, el calendario marca la sexta fecha de la Liga Diamante, donde va en busca de su cuarto título en ese exigente circuito.