Reinas del Caribe conquistan el título de la Copa Panamericana 2026 y clasifican a Lima 2027

La selección dominicana de voleibol femenino que ganó el trofeo principal de la Copa Panamericana 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Nacional de Voleibol Femenino, "Las Reinas del Caribe", resultó campeona de la XXII Copa Panamericana al derrotar este domingo a Colombia en tres parciales corridos (25-21, 29-27 y 25-22).

Con este triunfo, las quisqueyanas sellaron su clasificación para la Copa Panamericana 2026, el Campeonato Continental Norceca 2026 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Se trata de la sexta corona dominicana en la historia de la Copa Panamericana, acercándose a las siete que posee Estados Unidos, líder histórico del certamen.

El ataque fue comandado por Gaila González con 20 puntos —incluyendo el decisivo del tercer set—, seguida de Brayelin Martínez con 16 y Jineirys Martínez con 14.

Por Colombia, destacaron Laura Pascua y Ana Karina Olaya con 18 tantos cada una. Las sudamericanas ofrecieron férrea resistencia en los dos primeros sets, pero el oficio y la experiencia de las dominicanas marcaron la diferencia.

Cristóbal Marte Hoffiz y Milagros Cabral, directivos del voleibol nacional, felicitaron a las jugadoras y cuerpo técnico por el impecable desempeño. Dominicana dominó en ataque 47-40, mientras Colombia lideró en bloqueo 14-13.