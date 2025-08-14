Brasil vence a RD en el voleibol Panam Junior

Alondra Tapia ataca en el partido semifinal de los Panam Junior ante Brasil. ( FUENTE EXTERNA )

Brasil avanzó a la final del Torneo de Voleibol de los II Juegos Panamericanos Junior al vencer ayer 3 sets por 0 a la República Dominicana. Los parciales terminaron 25-22, 25-19 y 25-13. Las brasileñas enfrentarán ahora por el oro al ganador de la semifinal B entre Argentina y México.

La República Dominicana jugará por el bronce hoy ante el perdedor de la semifinal B (Argentina o México) a la 1:00 de la tarde (12:00 del mediodía, hora RD.)

El ataque de Brasil fue dirigido por María Clara De Moura, con 19 puntos, seguida de Jacqueline Schmitz y Camilly De Souza, con 11 unidades cada una.

Por Dominicana, la mejor fue Katielle Alonzo, quien terminó con 12 puntos, mientras que Alondra Tapia finalizó con nueve tantos, y Florángel Terrero agregó seis.

El partido duró una hora y cinco minutos.

Natación

El seleccionado criollo de natación cerró su participación en la competencia.

Elizabeth Jiménez concluyó en el quinto puesto, con un tiempo de dos minutos, 23 segundos y 53 centésimas (2:23.53), en la tercera serie clasificatoria de los 200 metros combinados.

El relevo combinado masculino 4X100, integrado por Anthony Piñeiro, Pablo Solano, Javier Núñez y Cristian Ramos, finalizó en el quinto peldaño, con un tiempo de tres minutos, 48 segundos y 58 centésimas de segundos (3:48.58).