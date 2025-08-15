Marileidy Paulino retomará en Polonia la carrera por la Liga Diamante

Tras una pausa de 36 días fuera de competencias donde se tomó aire de cara a una segunda mitad del calendario que la puede elevar más allá de la estratósfera, Marileidy Paulino vuelve al ruedo este sábado y lo hace en la última pista donde no cruzó primera en la Liga Diamante.

La actual campeona olímpica y mundial de los 400 metros planos retoma la batalla por una inédita cuarta corona (y en fila) en la prueba élite de la World Athletics cuando se dispute la parada de Silesia, Polonia. La carrera está programada arrancar a las 4:00 pm hora polaca (10:00 am en Santo Domingo).

En la grilla de salida aparecen la neerlandesa Lieke Klaver, quien lidera la especialidad con 21 puntos y la bareiní Eid Naser, subcampeona olímpica de París. La de Peravia marcha en tercer lugar con 16 cuando luego de la prueba de este sábado solo quedarán pendientes las paradas en Lausana y Zurich, en Suiza, el 20 y 27 de agosto. En segundo lugar va la estadounidense Isabella Whittaker con 19 puntos.

En el Stadion Slaski, de la ciudad de Chorzow, Paulino no fue primera por última vez en la Liga Diamante, el 16 de julio de 2023. Desde entonces ha ganado 20 de las siguientes 21 pruebas de la modalidad que exige darle una vuelta completa al óvalo.

La peraviense se estrenó ese 16 de agosto de 2021 en la parada que se corrió en el Stade Olympique de la Pontaise, en Lausana, Suiza, con un primer lugar. Desde entonces ha corrido en 18 pruebas y solo en dos no fue primero.

Administrando la carga

En un año donde retener la corona Mundial, en Japón, es la prioridad, Paulino faltó a las paradas de la Liga Diamante en Shanhai (China), Doha (Qatar), Oslo (Noruega) y Estocolmo (Suecia). Debutó en París (Francia) y se saltó Eugene (Estados Unidos) para luego imponerse en Mónaco el pasado 11 de julio.

Paulino puede convertirse este año en la primera ganadora de cuatro ediciones de la Liga Diamante (o de Oro, como se llamó la serie entre 1998 y 2009) en los 400 metros planos.