Marileidy Paulino se impone en Polonia y asume liderato en la Liga Diamante

Marileidy Paulino, izquierda, ganó una cerrada carrera para asumir el liderato de su especialidad. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Marileidy Paulino continúa afianzándose como la reina indiscutible de los 400 metros planos, luego de otra contundente victoria este sábado en la parada de Silesia, Polonia, de la Liga Diamante.

La actual campeona mundial y olímpica detuvo el cronómetro en 49.18 segundos, reafirmando su supremacía en una temporada donde su principal objetivo es retener el título mundial en Japón.

Paulino venció con autoridad a su gran rival, la barení Salwa Eid Naser (49.27), y a la noruega Henriette Jaeger (49.83), en una competencia donde dejó claro que está en su mejor forma física y mental. Muy rezagada terminó la neerlandesa Lieke Klaver, quien llegaba como líder de la serie, pero finalizó octava con un tiempo de 50.53 segundos.

El resultado dejó a la de Peravia como líder de la temporada con 24 puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/paulino-845abbba.png

Esta victoria representa la tercera consecutiva para Paulino en la presente edición de la Liga Diamante, tras imponerse previamente en París y Mónaco. Aunque se ausentó de las paradas de Shanghái, Doha, Oslo y Estocolmo, su rendimiento en las pruebas en las que ha competido ha sido impecable.

El gran desafío

La temporada 2025 es particularmente importante para Paulino, ya que en ella buscará hacer historia al convertirse en la primera atleta en ganar cuatro títulos en los 400 metros dentro de la Liga Diamante. No obstante, su meta principal es defender su corona mundial en el campeonato que se celebrará este año en Japón, donde parte como la gran favorita.

La dominicana sabe que para alcanzar la cima nuevamente en el Mundial debe administrar bien sus fuerzas y su calendario. Es por eso que ha centrado su temporada en las citas clave.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/photofinish1040040-2f01a577.jpg

Sus próximas paradas serán en Suiza: el 20 de agosto en Lausana y el 27 en Zúrich, donde buscará sumar los puntos necesarios para asegurarse un lugar en la gran final de la Liga Diamante.

Paulino no solo es una figura del atletismo latinoamericano, sino también una de las grandes estrellas globales del deporte.

Con su estilo firme, elegante y una potencia sin igual en los metros finales, ha transformado cada competencia en una demostración de clase mundial.

Todo parece indicar que Marileidy no solo está en camino de revalidar su título mundial, sino también de seguir escribiendo su nombre en los libros dorados del atletismo internacional.