Victoria Garza clasifica a la final plataforma 10 metros en los Panam Junior

La clavadista Victoria Garza clasificó a la final de la modalidad plataforma 10 metros femeninos de las competencias de clavado al ocupar el cuarto lugar con un puntuación de 287.70.

Garza disputará la final este domingo, a las 6:00 de la tarde (5:00 pm, hora RD) en el Centro Acuático Olímpico.

En la final de trampolín de tres metros sincronizado femenino, la pareja conformada por Victoria Garza y Piera Rufino Rivera ocupó el quinto puesto al recibir una puntuación de 197.16.

Baloncesto masculino 3x3

El seleccionado dominicano se impuso con anotación 16 por 14 ante el representativo de Paraguay para avanzar a la ronda semifinal del torneo de baloncesto 3X3 masculino que se juega en el Polideportivo 3x3.

Ángel Puello lideró el ataque de la tropa dominicana, con siete puntos, seguido por Juan de los Santos, con cuatro; Dolfy Arias anotó tres unidades, y Rey Abad añadió dos.

El equipo quisqueyano jugará este domingo el partido de la semifinal ante la representación de Chile, a las 12:30 de la tarde (11:30 pm, hora RD).

Por Paraguay, Fabrizzio Ruiz fue el mejor anotador, con siete puntos, mientras que Juan Medina terminó con tres tantos.

Los dominicanos lanzaron mejor de campo, con un 43 por ciento, producto de 12 lances convertidos en 28 oportunidades, contra un 27 por ciento de Paraguay, tras acertar nueve canastas en 33 intentos.

Con el triunfo, la República Dominicana concluyó la ronda preliminar con marca de 1-1.

Taekwondo

Pablo Feliz Herrera fue derrotado por 1-0 (7-20, 2-9, 2-3) por el mexicano Víctor Ramírez en el combate por la disputa de la medalla de bronce del torneo de taekwondo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

En el primer combate, en los octavos de final, Feliz Herrera perdió por 0-2 ante el colombiano César Silva, en el segundo día de competencia del torneo de taekwondo.

Tenis de Mesa

Los juveniles Dafne Sosa, Rafael Cabrera, Arianna Estrella y Ramón Vila avanzaron a los cuartos de final en la modalidad de dobles del torneo de tenis de mesa que se juega en el estadio de esa disciplina.

En dobles mixtos, Ramón Vila y Arianna Estrella ganaron sus dos partidos de este sábado. En el primer choque el dueto venció 3 sets por 1 al selectivo de Paraguay, con parciales 7-11, 11-0, 11-5, 11-8.

En cuartos de final, Vila y Estrella enfrentarán a la pareja brasileña, integrada por Felipe Doti y Karina Senaga.

En dobles femeninos, Dafne Sosa y Arianna Estrella también se colocaron a un paso de asegurar la presea de bronce al derrotar por 3-2 (12-10, 11-8, 10-12, 7-11, 11-7) a las peruanas Karla Mendoza y Natzumi Aquije.

En los cuartos de final, las dominicanas se medirán ante el dueto brasileño Karina Senaga y Beatriz Mendonga.

En dobles masculinos, Ramón Vila y Rafael Cabrera despacharon 3-0 (11-4, 11-3, 11-3) a la dupla salvadoreña Ángel Amaya y Fernando Molina.

En cuartos, Vila y Cabrera jugarán ante Felipe Doti y Leonardo Ilzuka, de Brasil.

En otros resultados, Rafael Cabrera y Dafne Sosa quedaron eliminados en la segunda ronda de dobles mixtos al ceder por 1-3 (11-9, 5-11, 10-12, 8-11) ante la representación de Venezuela, integrada por Carlos Ríos-Dakota Ferrer.

En el primer partido, la pareja dominicana se impuso por 3-1 (10-12, 11-6, 11-9, 11-8) ante los paraguayos Iván Pastore y Lía Arzamendía.

En sencillos femeninos, Arianna Estrella perdió 2-4 (11-7, 5-11, 9-11, 11-6, 4-11, 9-11.