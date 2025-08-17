Victoria Garza y el baloncesto 3x3 se quedan fuera del medallero en los Panam Junior

Momento de acción del partido 3x3 de los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en Asunción, Paraguay. ( FUENTE EXTERNA )

La clavadista Victoria Garza y el equipo masculino de baloncesto 3x3 se quedaron cortos en alcanzar el pódium en sus respectivas finales de la octava jornada de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

El tenis de mesa se quedó corto en asegurar medallas en dobles masculinos, femeninos y mixto, mientras que Ramón Vila pasó a los cuartos de final en individual.

Clavados

La atleta Victoria Garza quedó en el sexto lugar en la final de la modalidad plataforma 10 metros femeninos de las competencias de clavado que se celebran en el Centro Acuático Olímpico.

Garza obtuvo una puntuación de 290.90 por parte de los jueces encargados de evaluar las rutinas que ejecutó en la especialidad.

En otro resultado, Piera Rufino finalizó en el lugar 15 de la prueba trampolín 3 metros femeninos de las competencias.

La clavadista recibió una calificación de 117.90 por parte de los jueces.

Baloncesto 3x3 masculino

El seleccionado dominicano ocupó el cuarto lugar al perder 21 por 16 ante Ecuador en el partido por la medalla de bronce del torneo de baloncesto masculino 3x3 celebrado en el Polideportivo 3x3 de los II Juegos Panamericanos Junior.

Por la escuadra ecuatoriana, Kevin Preciado fue el mejor con ocho puntos, seguido por Kevin Pazmino, con siete tantos, y Andrés Jaramillo aportó seis unidades.

Por la República Dominicana, Juan de los Santos y Rey Abad terminaron con seis puntos cada uno, y Ángel Puello agregó cuatro tantos.

Tenis de mesa

Ramón Vila avanzó a los cuartos de final al imponerse en seis sets (4-2) a Enrique Ríos, de Puerto Rico, en partido del torneo de tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Junior.

Los parciales terminaron 11-7, 8-11, 9-11, 11-6, 11-5 y 14-12 a favor de Vila, quien enfrentará en los cuartos de final a Víctor Ying Xie, de Estados Unidos por el pase a la semifinal. El partido está programado para las 12:15 del mediodía (11:15 am, hora RD).

En otros resultados, Los equipos de dobles se quedaron en la instancia de cuartos de final al sucumbir ante los representativos de Brasil en el torneo de tenis de mesa que se lleva a cabo en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Dafne Sosa y Arianna Estrella, en dobles femeninos, cayeron 3 sets por 1 ante la dupla de brasil conformada por Karina Senaga y Beatriz Mendoza.

En dobles masculinos, Ramón Vila y Rafael Cabrera sucumbieron en cinco batallados sets (3-2) ante el dueto Felipe Doti y Leonardo Ilzuka, de Brasil, que ganaron los parciales 10-12, 11-7, 11-8, 9-11, 11-9.

En dobles mixtos, la victoria fue para Brasil, con los atletas Karina Senaga y Felipe Doti, los cuales vencieron por 3-1 (9-11, 12-10, 12-10, 11-9) a la pareja dominicana Ramón Vila y Arianna Estrella.

Voleibol masculino

El seleccionado de varones cayó por barrida 3 sets por 0 ante su similar de Brasil en la primera jornada del torneo de voleibol masculino que tiene lugar en el COP Arena.

La representación de Brasil utilizó todos sus recursos para anotarse la victoria al dominar los parciales 25-20, 25-17, 25-23, en una hora y 11 minutos (1:11.39).

Por Brasil, Samuel Carazzai encabezó el ataque, con 17 puntos, seguido por Witallo De Souza, con 12 tantos; Maicon Dos Santos agregó 10 unidades, y Guilherme Amorim terminó con nueve puntos.

Por la República Dominicana, Adrián Figueroa y Ronny Molina anotaron 10 puntos cada uno, mientras que Malik Britton sumó nueve unidades, y Luther Rosario terminó con siete tantos.

La República Dominicana, que juega en el Grupo B, enfrentará este lunes a la representación de Cuba, que perdió 3-2 ante Argentina. El partido está programado para las 11:00 de la mañana (10:00 am, hora RD).

Aguas abiertas

Cristina Durán Boulanger finalizó en la posición 19, con un tiempo de dos horas, 18 minutos, seis segundos y cinco centésimas (2:18:06.5) en las competencias de aguas abiertas celebradas en Playa San José, ciudad de Encarnación.

En otro resultado, Isabella Hernández Estévez quedó en el lugar 20 de la especialidad, al detener el reloj en dos horas, 22 puntos, 45 segundos y cuatro segundos (2:22:45.4) en la distancia de 10 kilómetros.

En masculino, Juan Diego Núñez Barreras ocupó el puesto 12 al arribar a la meta en 2:02:40.5.

Ciclismo

Las atletas Flor Espiritusanto y Melsey Yamely Pérez se quedaron cortas en sus aspiraciones de las competencias del ciclismo de ruta celebras en la Costanera de Asunción.

Espiritusanto quedó en la posición 19 al recorrer la distancia de las ocho vueltas de 13 kilómetros cada una en dos horas, 52 minutos y 02 segundos (2:52.02).

Yamely Pérez ocupó el lugar 21 con un tiempo de dos horas, 52 minutos y 02 segundos (2:52.02).

La República Dominicana figura con una medalla de plata y otra de bronce en la cita multideportiva juvenil.

Este lunes arrancan las competencias del atletismo, con tres competidores, así como el esquí acuático y wakeboard, al igual que el voleibol de playa en ambas ramas.