Marileidy Paulino calentará la final de la Liga Diamante en 200 metros

Ya conseguido el primer objetivo en la Liga Diamante, clasificarse para la final con su triunfo en Polonia el pasado sábado, Marileidy Paulino se saltará la última prueba eliminatoria de los 400 metros que tendrá lugar en Lausana, Suiza.

Pero la campeona olímpica y mundial sí estará en la siguiente parada de la serie, la Athletissima, a disputarse el día 20 de agosto, en la ciudad helvética que acoge la sede del Comité Olímpico Internacional y otras tantas federaciones internacionales.

Mientras sus potenciales rivales, como la bariení Salwa Eid Naser y la neerlandesa Lieke Klaver, que buscan evitar un inédito cuarto título corrido de la dominicana en la especialidad que da la vuelta al óvalo, se debaten su asistencia en la final, Paulino participará en los 200 metros planos este miércoles en el Stade Olympique de la Pontaise.

Se tratará de la primera prueba en los 200 metros que afronte la quisqueyana en la serie durante esta temporada.

Paulino selló su boleto a la final de los 400 antes que nadie gracias a que ganó las tres pruebas en las que participó; París, Mónaco y Silesia para conseguir 24 puntos. Tanto en el Principado como en Polonia tuvo la mayor exigencia de las rivales en un calendario donde se saltó las paradas en Shanghái, Doha, Oslo y Estocolmo.

El evento donde se definirá a los campeones de la Liga Diamante 2025 tendrá lugar el jueves 28 de agosto en el Stadion Letzigund de Zúrich, en Suiza. Nadie ha ganado la especialidad en cuatro ocasiones, como puede hacerlo la de Peravia.

Para el Mundial

Una vez concluida la Liga Diamante todos los caminos apuntan a Tokio, allí donde hace cuatro años Paulino inscribió su nombre en el disco duro de millones de dominicanos y se catapultó al mundo.

Entre el 13 y 21 de septiembre, la capital japonesa acogerá por tercera vez el Campeonato Mundial de Atletismo. Allí, la dominicana buscará retener la corona que ya ganó en 2023, en Budapest, Hungría. Será en el Estadio Nacional, la pista donde ya en 2021 logró la medalla de plata olímpica en individual y como parte de la cuarteta de relevo mixto 4x400.