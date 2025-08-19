Liranyi Alonso brilla en 100 metros con plata en los Panamericanos juveniles

Liranyi Alonso registró tiempo de 11.40 para ganar la medalla de plata en el Estadio de Atletismo de Asunción, en Paraguay. ( TEAMDOM )

La velocista Liranyi Alonso, nativa de La Vega, se quedó con la medalla de plata de los Juegos Panamericanos Juveniles luego de cruzar la meta con un tiempo de 11.40 segundos en la final de los 100 metros.

Esa es la cuarta medalla dominicana en el certamen continental. El país está en el puesto 24.

La quisqueyana repite un metal del mismo nivel, luego de ganar plata en el campeonato Nacac (Norte, Centroamperica y el Caribe), donde fue la única de todos los participantes de esta nación que logró el podio.

En el evento celebrado en Freeport, Bahamas, del pasado 15 al 17 de agosto, la dominicana corrió la distancia con un notable 11.10.

La lluvia y una temperatura alrededor de los 15 grados fueron dos factores que pudieron afectar a la velocista vegana, que vio a la trinitense Shaniqua Bascombe llevarse el oro 11.19). El tercer puesto fue para Frances Colón (Puerto Rico/11.46).

Alonso, de 19 años, y en sus segundos Panamericanos juveniles, luego de impresionar en la pasada edición de Cali 2021, lleva un gran año al quebrar el récord de los 100 metros en varias ocasiones este 2025.

Congeló su tiempo en 11.04 para establecer la nueva marca nacional. Lo hizo el pasado 1 de agosto en el Estadio Nacional Luguelin Santos, correspondiente al Campeonato Nacional de Atletismo.

También está clasificada al Mundial de Atletismo de Tokio, Japón.

El torneo de atletismo de los Panamericanos juveniles se realizan en la división sub-23 y el lunes Alonso estableció nuevo récord de los Panamericanos juveniles con 11.32, el cual le quebró a Colón. Esta vez falló en conseguir el oro que anhelaba.

“No es el resultado que esperaba, pero me siento bien por el trabajo realizado. Ahora enfocarme en la próxima competencia con la aspiración de llegar a lo más alto”, dijo Alonso a TeamDom, en la capital paraguaya.

Alonso llegó a la competición continental sin ninguno de sus entrenadores.

Final de los 100 metros femeninos

Carril Nombre País Tiempo

1 Shaniqua Bascombe T. y Tobago 11.19

2 Liranyi Alonso República Dominicana 11.40

3 Frances Colón Puerto Rico 11.46

4 Serena Cole Jamaica 11.47

5 Gladymar Torres Puerto Rico 11.50

6 Marleth Ospino Colombia 11.65

7 Alana Reid Jamaica 11.71

8 Laura Martínez Colombia 12.00