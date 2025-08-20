×
Marileidy Paulino desafía hoy a grandes velocistas del mundo de 200 metros; corre a las 2:49 p.m.

Afina ritmo antes de la gran final de la Liga Diamante, lidera con 24 puntos

Marileidy Paulino desafía hoy a grandes velocistas del mundo de 200 metros; corre a las 2:49 p.m.
Marieidy Paulino correrá hoy en los 200 metros. (FUENTE EXTERNA)

Con un puesto asegurado en la gran final de los 400 metros planos de la Liga Diamante, la campeona olímpica Marileidy Paulino correrá hoy los 200 metros en la última parada de su temporada. 

En lugar de descansar, la atleta dominicana saldrá a la pista del Stade Olympique de la Pontaise, en Lausana, Suiza, sede del evento Athletissima, para mantener su ritmo competitivo de cara a los Mundiales de Atletismo en Tokio, programados del 13 al 21 de septiembre.

Marileidy correrá este miércoles a las 2:49 de la tarde, hora dominicana (8:49 en Suiza).

RELACIONADAS

Paulino, con 24 puntos, es hasta ahora la única clasificada para la final de la Liga Diamante, mientras sus rivales buscan asegurar hoy sus plazas rumbo a Zurich.

 En Pontaise, se medirá con seis corredoras que participaron en la final olímpica de los 200 metros en París: la estadounidense Brittany Brown (bronce), las británicas Dina Asher-Smith y Daryll Neita (cuarta y quinta), y la nigeriana Favour Ofili (séptima).

Además competirán Léonie Pointet de Suiza y Marie-Josée Ta Lou-Smith, representante de Costa de Marfil, quien no comenzó en el heat uno de París, Francia.

 
Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.