Marileidy Paulino llegó en cuarto lugar en los 200 metros de la Liga Diamante

Marileidy Paulino, al centro, se concentrará en Suiza para la final de la Liga Diamante, el 28 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

La velocista dominicana Marileidy Paulino ocupó la cuarta posición en la prueba de los 200 metros planos durante la parada de la Liga Diamante celebrada este miércoles en Lausana, Suiza, en el prestigioso mitin Athletissima.

Paulino registró un tiempo de 22.43 segundos, en una carrera donde la victoria fue para la estadounidense Brittany Brown (22.23), seguida por la nigeriana Favour Ofili (22.31) y la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (22.37).

Más allá de los resultados puntuales en los 200 metros, la prueba en Lausana le permitió a Paulino medir su velocidad pura y ajustar detalles técnicos que le servirán para cerrar con fuerza en la recta final de los 400. La propia atleta ha reiterado en distintas ocasiones que estas competencias en distancias más cortas forman parte de su preparación integral, con miras a mantener su consistencia y llegar en plenitud a las grandes citas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/paulino-200-m-232ada44.jpg

Aunque no subió al podio en esta distancia, la actuación de Paulino forma parte de la estrategia que viene implementando en su temporada 2025. La campeona olímpica y mundial ya tiene asegurada su clasificación a la gran final de los 400 metros planos de la Liga Diamante, programada para el próximo 28 de agosto en Zúrich, prueba que es su verdadera especialidad y donde buscará consolidar su supremacía.

La dominicana de Nizao ha tenido un año marcado por la regularidad y la excelencia en la vuelta al óvalo. Paulino ha logrado victorias convincentes y otras cerradas en el circuito de la Liga Diamante, confirmándose como la gran favorita en los 400 metros, distancia en la que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Campeonato Mundial de Budapest 2023.

El gran desafío

El 2025 representa una campaña crucial para Paulino, quien no solo busca revalidar su dominio en la Liga Diamante con un cuarto título, sino también enfoca todas sus energías en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio (13-21 de septiembre), donde pretende conquistar su segundo título en los 400 metros planos.

Para la velocista dominicana, el reto no es menor, pues sabe que la competencia será intensa con figuras como la bahameña Shaunae Miller-Uibo, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone y otras jóvenes talentos que emergen con fuerza en la distancia.

La expectativa en la República Dominicana es enorme. Paulino no solo representa una figura del deporte, sino también un símbolo de disciplina y perseverancia. Cada paso que da en las pistas internacionales reafirma su condición de orgullo nacional y alimenta la ilusión de verla revalidar su corona mundial y continuar haciendo historia en el atletismo global.