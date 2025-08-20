Yorkis Carvajal suma bronce en lucha y Liranyi Alonzo va a final de 200m en Panamericanos Juveniles

Yorkis Carvajal Lerbours exhibe su medalla de bronce luego de ganarla en el torneo de lucha de los Juegos Panamericanos Juveniles este miércoles 20 de agosto de 2025. ( TEAMDOM )

El atleta Yorkis Carvajal Lerbours se adjudicó la medalla de bronce al derrotar por 9-5 a Abel Sánchez, de Perú en combate de los 60 kilos del estilo greco del torneo de lucha de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran aquí.

En el global, Carvajal se llevó el metal de tercer lugar por puntos 3-1 de su oponente.

"La clave de esta victoria fue no rendirme luego de sacar la ventaja, porque aunque llegué agotado al final, traté de no demostrárselo, y pude resistir hasta el final", comentó Carvajal Lerbours.

En su primera pelea, Yorkis perdió por puntos 1-3 ante el mexicano Ángel Segura.

La República Dominicana arribó a su quinta medalla en los Juegos Panamericanos Junior, incluidas dos de plata y tres de bronce.

El deporte de la lucha sumó una medalla de un total de cinco competidores que llevó al colchón en la fecha, y cerrará el sábado con cuatro deportistas en el estilo libre.

El dominicano Starlin Laguerre Laurens, en la disputa por la medalla de bronce, fue derrotado 1-5 (3-1 por puntos del oponente) por Joenni Gómez, de Cuba, en combate del estilo greco, 77 kilos masculinos masculinos.

Laguerre Laurens ganó el primer pleito de los cuartos de final al imponerse por 8-0 (4-0 por técnica superior) ante Raymin Hosseini, de Paraguay, y en la semifinal cayó por 0-4 ante Darfel Parada, de Venezuela.

En el peso de los 130 kilos, el quisqueyano José Núñez Encarnación fue superado por puntos (2-6) por Wesley Barros, de Brasil, quien le propinó una caída en la disputa por la medalla de bronce.

Núñez Encarnación perdió su primer combate por 1-2 ante Luis Taveras, de Venezuela, y en el segundo pleito derrotó por 6-0 (caída) a Ayden Williams, de Barbados.

En la semifinal, el dominicano fue derrotado por superioridad técnica (9-0) por Ikaika Attao, de Estados Unidos, resultado que lo envió directo a la disputa por el bronce.

En otros resultados, Luis Figuereo Suero quedó eliminado al sucumbir 3-7 ante Manuel Browun, de Panamá, en combate de la categoría 87 kilos. El resultado final fue 5-0, por descalificación) del peleador dominicano en los cuartos de final.

Elvis Balbuena Bueno, en los 97 kilos, quedó sin opción de medallas tras ser superado 2-5 por Thalyson Aleixo, de Brasil.

Liranyi Alonso a la final

Liranyi Alonso clasifica a la final de los 200 metros Panam Junior

La juvenil Liranyi Alonso consiguió el mejor tiempo de las clasificatorias de los 200 metros planos al ocupar el primer lugar del primer heat de la prueba del atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran esta ciudad.

Alonso cruzó la meta sin preocupaciones para detener el reloj en 23.33 segundos, para clasificar a la final de los 200 metros planos que se disputará este jueves a las 6:10 de la tarde (5:10 pm, hora RD).

La velocista buscará su segunda medalla en la cita multideportiva luego de ganar la presea de plata el martes en los 100 metros lisos.

Además de Liranyi, también se clasificaron a la final de los 200 metros planos Laura Martínez, de Colombia, quien hizo un tiempo de 23.61 segundos, mientras que Lanica Locker, de Antigua y Barbuda, con 23.64 segundos, entró tercera, y Alliah Baker, de Jamaica, llegó cuarta con 24.23 segundos.

Keliza Smith, de Guyana, ocupó el primer lugar del segundo heat clasificatorio, con un tiempo de 23.73 segundos, mientras que Marleth Ospino, de Colombia, fue segunda con 23.76 segundos; Emily Martín, de Canadá, obtuvo el tercer puesto con 23.81, y en cuarto clasificó Marissa Palmer, de Jamaica, con 23.82 segundos.

Brito, sexta en 400 vallas

Micheiry Brito Espinal quedó en el sexto lugar de la final de los 400 metros vallas, al cerrar el reloj en un minuto y 79 centésimas de segundos (1:00.79).

El otro lo ganó Antonio Sánchez, de México, con 55.91 segundos, mientras que la plata recayó sobre Michelle Smith, de Islas Vírgenes, con 56.61 segundos, y el bronce lo obtuvo Daynea Colstock, de Jamaica, al completar la distancia en 58.78 segundos.

En los 400 metros vallas masculinos, Yeral Núñez ocupó el cuarto lugar al firmar un tiempo de 50.13 segundos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/yeral-nunez-en-400-metros-vallas-20825panamericanos-junior-en-asuncion-07fa09bb.jpeg Yeral Núñez en su prueba de los 400 metros con vallas este miércoles 20 de agosto en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025, en Asunción, Paraguay. (FUENTE EXTERNA)

En la ronda semifinal, Núñez cerró como mejor tercer lugar con un tiempo de 49.75 segundos.

Tyreece Hyman, de Jamaica, se hizo del oro con un tiempo de 48.90 segundos, mientras que el brasileño Matheus Da Silva se quedó con la plata al facturar 49.28 segundos, y Romario Stewart, de Jamaica, se quedó con la plata al hacer 50.11 segundos en la carrera.

Hyman fue segundo en la clasificatoria, con 49.03 segundos, mientras que Da Silva fue primero con un tiempo de 48.90 segundos, fue el segundo de la semifinal con

Esquí Acuático

Andrea Pigozzi se quedó corto en las finales del slalom, del Esquí Acuático, donde logró la sexta posición al hacer dos boyas con la soga a 11.5 metros (2.00/58/11.5).

En la final de salto, Andrea quedó en el quinto peldaño con una puntuación de 43.7.

En la preliminar de la modalidad "figuras" del Esquí Acuático, Andrea Pigozzi quedó en el lugar 15 con 200 puntos, y su hermano Paolo Pigozzi alcanzó el décimo puesto, con 3,310 tantos. Ambos atletas quedaron fuera de la clasificación a la final.

Pesas

Jhancelis Santana Sánchez finalizó en el sexto lugar en la categoría 53 kilos del torneo de pesas de los II Juegos Panamericanos Junior. El pesista tuvo 65 en arranque y 86 kilos en el envión, para un todal de 151 kilos.

En otro resultado, Enmanuel Pascual ocupó el octavo peldaño en los 71 kilos al levantar 84 kilos en el arranque y 113 en el envión, para un total de 197 kilogramos levantados.

Canotaje

Cristal Díaz Peña ocupó la séptima posición en la modalidad K1 200 metros femeninos al registrar un tiempo de un minuto, cinco segundos y 98 centésimas de segundos (1:05.98) en la prueba del Canotaje celebrada en la Bahía de Asunción como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

Triatlón

Víctor Feliz Feliz finalizó en el lugar 25 de la competencia individual del tritlón celebrada en Playa San José, ciudad de Encarnación, con un tiempo de 1:02.00.