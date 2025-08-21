El cuarto lugar de Marileidy en los 200 metros fue un ensayo

Marileidy Paulino, cuando ganó la prueba femenina de 400 metros durante la reunión de atletismo Diamond League – Kamila Skolimowska Memorial, en el Estadio Silesia de Chorzow, al sur de Polonia, el 16 de agosto de 2025. ( EFE )

La participación de Marileidy Paulino en los 200 metros de la Liga Diamante en Lausana no terminó en el podio, pero tampoco fue una derrota. Fue un paso calculado dentro de su preparación: un ensayo de velocidad que forma parte de su ruta hacia la gran cita de los 400 metros planos, donde ya tiene asegurada su clasificación para la final del próximo 28 de agosto en Zúrich.

En Suiza, Paulino paró el cronómetro en 22.43 segundos, resultado que la ubicó en la cuarta posición. El triunfo fue para la estadounidense Brittany Brown (22.23), seguida por la nigeriana Favour Ofili (22.31) y la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (22.37).

Más allá de la tabla de posiciones, la carrera cumplió su propósito: medir su velocidad pura, ajustar técnica y ganar confianza para cerrar con fuerza en su verdadera especialidad. Paulino ha reiterado que competir en los 200 le ayuda a potenciar su desempeño en la vuelta completa al óvalo.

Un plan de temporada

La dominicana, oriunda del municipio Nizao, provincia Peravia, no improvisa. Su 2025 está estructurado alrededor de dos objetivos: revalidar su dominio en la Liga Diamante con un cuarto título consecutivo en los 400 metros y conquistar su segundo campeonato mundial, esta vez en Tokio, en septiembre.

Hasta ahora, la campeona olímpica de París 2024 y mundial en Budapest 2023 ha mantenido una campaña sólida, con victorias amplias y otras ajustadas en la Liga Diamante, ratificando que sigue siendo la rival a vencer en su distancia.

Lo que viene

En Zúrich, el 28 de agosto, Paulino volverá a su zona de confort: los 400 metros. Allí buscará consolidar su supremacía frente a competidoras como la bahameña Shaunae Miller-Uibo o la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, además de nuevas figuras que emergen con fuerza.

Lo ocurrido en Lausana no se mide en medallas, sino en aprendizaje. Fue un ensayo que encaja en una estrategia más amplia: llegar afinada, segura y lista para defender su reinado en los 400 metros, la distancia donde ha escrito su nombre en la historia del atletismo mundial.