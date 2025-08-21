La velocista Liranyi Alonso hizo historia al conseguir la primera medalla de oro para la República Dominicana en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025, imponiendo además un récord en la competencia.

Con un tiempo de 22.69 segundos, Alonso dominó la prueba, demostrando su nivel en la región continental y consolidando su posición como una de las promesas más brillantes del atletismo dominicano.

Alonso no solo se llevó el oro, sino que también se colgó la medalla de plata en los 100 metros, prueba en la que ya ostenta el récord nacional. Ganó esa presea el miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/liranyi-alonso-en-la-prueba-de-los-200-metros-donde-gano-el-oro-21825-1c7d2f37.jpeg Liranyi Alonso, al centro, reacciona luego de cruzar la meta en la prueba de los 200 metros del torneo de atletismo que se disputan en el Estadio de Atletismo en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 en Asunción, Paraguay. (TEAM DOM)

Así, la nativa de La Vega, se convierte en la única atleta multimedallista de República Dominicana en estos Juegos.

Su desempeño en ambos eventos confirma su versatilidad y su capacidad para mantenerse competitiva en distancias cortas, marcando una pauta de excelencia para las futuras generaciones de atletas en el país.

La competencia estuvo reñida, con atletas de gran nivel como Marleth Ospino de Colombia (23.14) y Keliza Smith de Guyana (23.42), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente en la carrera de 200 metros.

Sin embargo, la potencia y técnica de Alonso fueron decisivas, destacándose desde la salida y manteniendo un ritmo constante hasta cruzar la meta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/liranyi-alonso-luego-de-ganar-oro-en-los-200-metros-21825-185255f7.jpeg Lirany Alonsoluego de ganar el oro de los 200 metros este jueves en los Juegos Panamericanos Juveniles, en Asunción, Paraguay. (TEAMDOM)

Este logro no solo significa una victoria personal, sino también un motivo de orgullo para el deporte dominicano.

Con apenas unos años en la élite juvenil, Liranyi Alonso ya deja claro que tiene el talento y la determinación para representar a su país con éxito en futuras competencias internacionales como los Mundiales de Atletismo para los que está clasificado.