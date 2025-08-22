Alexander Ogando toca el cielo en Bruselas al llegar primero en 200 metros en la Liga Diamante

El atletismo dominicano volvió a colocarse en la cúspide internacional gracias a una actuación memorable de Alexander Ogando, quien este viernes tocó el cielo en el estadio King Baudouin de Bruselas al conquistar la prueba de los 200 metros planos de la Liga Diamante, una de las competiciones más prestigiosas del calendario de la World Athletics.

En el Memorial Van Damme, el sanjuanero frenó el cronómetro en 20 segundos y 16 centésimas, superando en un cerrado final al estadounidense Robert Gregory, quien cronometró 20.19, y al nigeriano Udodi Onwukurike, que finalizó tercero con 20.29. Aunque no se trató de su mejor marca del año, la victoria tuvo un valor especial, pues aseguró su clasificación para la gran final del circuito, programada para el próximo 28 de agosto en Zúrich, Suiza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/photofinish0020040-4bb8480b.jpg

Ogando, miembro del histórico relevo mixto 4x400 que dio a la República Dominicana la medalla de oro en el Mundial de Oregón 2022 y la plata olímpica en Tokio 2020, demostró una vez más que es capaz de competir al más alto nivel individual.

Con el triunfo en la capital de Europa alcanzó 19 puntos en la clasificación general de la Liga Diamante, ubicándose en la cuarta posición detrás del liberiano Joseph Fahnbulleh (29), el botswano Letsile Tebogo (23) y el estadounidense Courtney Lindsey (22). Esta posición lo coloca como un firme candidato a pelear por el título en Zúrich, donde se medirá con lo mejor del mundo en el sprint corto.

Más allá del registro cronométrico, el triunfo de Ogando tiene una gran carga simbólica para el deporte dominicano, que en los últimos años ha visto cómo sus atletas se han consolidado en las principales competencias internacionales. Su consistencia en los 200 metros le abre la puerta a soñar con un podio mundialista y, de cara al ciclo olímpico, lo convierte en una de las cartas más sólidas de la delegación quisqueyana.

No estará solo

Pero Ogando no estará solo en la final de la Liga Diamante. Su compatriota Marileidy Paulino, campeona mundial y olímpica en los 400 metros planos, también aseguró su boleto para la definición del certamen, que se correrá en Zúrich el mismo 28 de agosto.

Paulino, que recientemente compitió en Lausana en los 200 metros, llegará enfocada en defender su condición de referente de la vuelta al óvalo y buscar su segundo título de la Liga Diamante, luego de imponerse en 2023.

La presencia de dos dominicanos en la final de la serie de lujo no solo es un reflejo del talento individual de Paulino y Ogando, sino también del crecimiento que ha experimentado el atletismo dominicano en los últimos años, respaldado por resultados históricos en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Con ambos clasificados, la República Dominicana tendrá representación de lujo en la gran cita de Zúrich, un escenario que podría marcar un nuevo capítulo de gloria para el deporte nacional.

Mientras Paulino apunta a consolidar su reinado en los 400 metros, Ogando se presenta como una amenaza seria en los 200, en busca de reafirmar que su nombre debe estar entre los grandes velocistas del momento.