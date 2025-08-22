Víctor Pérez Genere conquista bronce en lucha libre en Panamericanos Juveniles de Asunción

Víctor Pérez Genere ganador de medalla de bronce en el torneo de lucha libre de los Juegos Panamericanos Juveniles, de Asunción, Paraguay. ( TEAMDOM )

Víctor Pérez Genere se adjudicó la medalla de bronce en la categoría de 125 kilos del estilo libre, al imponerse con claridad sobre el local Iván Gómez, 8-0 (5-0 por caída), en el torneo de lucha que concluye este sábado en Asunción.

En los cuartos de final, Pérez Genere derrotó 6-4 a Rizieri Chávez, de México, mientras que en semifinales cayó ante Gabriel Silva, de Brasil, 10-0 (4-0 por superioridad técnica).

La presea representa la séptima medalla de la delegación dominicana en estos Juegos, de las que una es de oro, ganada por Liranyi Alonso, dos de plata y cuatro de bronce. República Dominicana se ubica en el puesto 18 de esta justa continental.

Tras su victoria por el bronce, el atleta dominicano destacó: "Esta medalla representa el trabajo y el esfuerzo de todos mis entrenadores. Ahora resta seguir trabajando para un mejor desarrollo hacia el futuro".

Con este resultado, la lucha dominicana cerró su participación con dos preseas de bronce, incluyendo la obtenida por Yorkis Carvajal Lerbours, en los 60 kilos del estilo greco. La República Dominicana ocupa actualmente el puesto 18 del medallero, con un total de siete medallas: una de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Este sábado, la delegación dominicana también tendrá presencia en el levantamiento de pesas con Luis Florentino Martínez (+98 kg) y Perqui Nicoll Francis Gutiérrez (+77 kg), quienes competirán desde las 11:00 a.m. (10:00 hora RD).

Otros combates de lucha

En la categoría de 97 kilos, Juan Andrés perdió la disputa por el bronce ante el mexicano Juan Iturriza, 15-2 (4-1 por superioridad técnica).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/23/victor-perez-genere-bronce-en-lucha-libre-con-ganadores-de-medallas-22825-en-panamericanos-juveniles-fd0d8860.jpeg Víctor Pérez Genere, a la derecha, junto a los ganadores de medallas del torneo de lucha libre de los Panamericanos Juveniles. (TEAMDOM)

En su camino hacia la pelea por medalla, Andrés había superado en octavos a Lucas Imbernon, de Brasil, 8-1, pero cayó 10-0 ante Thomas Dineen, de Estados Unidos, y 10-2 ante Darell Lee, de Cuba, en semifinales.

En la categoría de 57 kilos, Juan Valerio quedó fuera de competencia tras perder los tres combates disputados: 0-5 ante José Falcón (Venezuela), 12-2 frente a Charles Farmer (Estados Unidos) y 11-1 ante Adrián Samano (Puerto Rico).

Por su parte, Juan Gómez, en los 74 kilos, fue superado 1-8 por Tanner Peake, de Puerto Rico.

Karate

En el karate, Keanu Feliz disputó tres combates. En la primera ronda perdió 1-0 ante Hayato Yoshi (México), empató 2-2 con Luka Salesky (Argentina) pero avanzó por primera ventaja, y finalmente fue eliminado por el paraguayo Dieter Rinck, 4-2.

Voleibol sala masculino

El sexteto dominicano finalizó en la quinta posición del torneo al vencer 3-2 (25-20, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10) a Colombia, en el duelo por los puestos 5 y 6. Con este triunfo consecutivo, el equipo cerró su participación con récord de 2-3, mientras que los colombianos finalizaron 3-3.

Voleibol playa masculino

La dupla criolla conformada por Rolvin Maldonado y Ramón de Jesús ocupó la décima posición en el torneo de playa masculino.

En el partido por los puestos 9 y 10, los dominicanos perdieron 2-0 (21-15, 21-15) ante Julián Araya y Jhostin Varela, de Costa Rica. Maldonado anotó 12 puntos y De Jesús sumó 9, mientras que por los centroamericanos, Varela logró 18 y Araya 13 para completar el noveno lugar.