China barrió 3-0 a las Reinas del Caribe en el Mundial

Las dominicanas tuvieron pocas opciones de triunfo ante el gigante asiático en el partido del martes. ( FUENTE EXTERNA )

El sexteto de China se impuso este martes tres sets por cero a la República Dominicana (25-15, 25-21 y 25-17), en un partido correspondiente al Grupo F, en la ronda preliminar del Campeonato Mundial de Voleibol que organiza la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El conjunto dominicano (2-1) se enfrentará el próximo domingo 31, en hora por confirmar, ante Brasil para concluir la vuelta regular.

El ataque de las triunfadoras fue guiado por Wu M.J., con 15 puntos, seguida de Zhuang Y.S., con 15 unidades. En las estadísticas, China dominó en ataque 43-32 y en bloqueos 13-6.

Por las dominicanas, Brayelin Martínez fue la mejor con 15 tantos, mientras que Massiel Matos aportó siete.

China (3-0), que ocupa el lugar número cuatro en el ranking mundial, ahora tiene marca de 3-0. La República Dominicana, número nueve en el escalafón, registra 2-1.

En el primer parcial, China presentó una férrea defensa, un ataque sólido y consistente, además de ejercer presión con un saque fuerte.

Las dominicanas tuvieron problemas para articular su ofensiva y, al pasar el balón, sufrían el contraataque de las asiáticas desde todos los ángulos de la cancha, lo que resultó letal, sumado a un bloqueo que hizo mucho daño a las Reinas del Caribe.

Un aspecto clave fue un rally de puntos que inició cuando el partido se empató 10-10; a partir de ahí, las chinas se despegaron 16-10. Luego sumaron otro rally de 4-0 que las ayudó a sentenciar el set. El dirigente Marcos Kwiek realizó cambios en busca de una reacción, pero no lo consiguió.

Reacción oriental

En el segundo set, las dominicanas iniciaron con buena actitud y realizaron un rally de 5-0, con ataques de Gaila González y Brayelin Martínez. También mejoraron su defensa y su bloqueo.

Sin embargo, China reaccionó y empató 6-6 con ataques de Wu M.J. y Zhuang Y.S. Luego encadenaron dos rallies (5-0 y 3-0) que pesaron en el marcador, a pesar de la resistencia que ofrecieron Massiel Matos y Alondra Tapia, quienes tuvieron un segundo set muy productivo.

Las asiáticas tuvieron que emplearse a fondo para llevarse el parcial 25-21.

En el tercer set, China volvió a imponer sus bloqueos y su dura defensa, dejando a las dominicanas en apenas 17 puntos. Una vez más, Matos y Tapia presionaron con remates y saques potentes, aunque insuficientes para revertir el resultado.