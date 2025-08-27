Cuándo y a qué hora corre Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Zúrich y dónde verla

Marileidy Paulino es captada en el momento que llega a la meta en los 400 metros femeninos de la tercera parada del Grand Slam Track en Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

La velocista dominicana Marileidy Paulino competirá este jueves 28 de agosto en la final de la Wanda Diamond League, que se celebra en Zúrich, Suiza, según publica el sitio web de la Liga Diamante.

La carrera de 400 metros femeninos está programada para las 18:34 horas en Zúrich (GMT+2). Debido a la diferencia horaria, en la República Dominicana será a las 2:34 de la tarde, horario en el que la campeona mundial buscará conquistar su cuarto título consecutivo en el prestigioso circuito.

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de la Wanda Diamond League en YouTube.

Sin embargo, la señal no está disponible en territorio dominicano, por lo que solo se podrá acceder mediante el uso de una VPN o a través de cadenas internacionales con derechos de transmisión u otros servicios de streaming.

Con miras al nuevo diamante

Paulino se enfrentará a la bahreiní Salwa Naser, quien llega con la mejor marca del año (48.67). La dominicana, que registra 48.81, llega como favorita para sumar un nuevo diamante a su palmarés.

Las finales de la Liga Diamante de Zúrich (Suiza) el 27 y 28 de agosto reunirán a las grandes estrellas del atletismo mundial en busca de la victoria como el sueco Armand 'Mondo' Duplantis, que este verano ha establecido un nuevo récord mundial de salto con pértiga con 6.29 metros; la neerlandesa Femke Bol (400 vallas) o el estadounidense Noah Lyles, que protagonizará un duelo de altura con el botsuano Letsile Tebogo en los 200 metros.