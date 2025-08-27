×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Marileidy Paulino
Marileidy Paulino

Cuándo y a qué hora corre Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Zúrich y dónde verla

Paulino se enfrentará a la bahreiní Salwa Naser, quien llega con la mejor marca del año (48.67)

    Expandir imagen
    Cuándo y a qué hora corre Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Zúrich y dónde verla
    Marileidy Paulino es captada en el momento que llega a la meta en los 400 metros femeninos de la tercera parada del Grand Slam Track en Filadelfia. (FUENTE EXTERNA)

    La velocista dominicana Marileidy Paulino competirá este jueves 28 de agosto en la final de la Wanda Diamond League, que se celebra en Zúrich, Suiza, según publica el sitio web de la Liga Diamante.

    La carrera de 400 metros femeninos está programada para las 18:34 horas en Zúrich (GMT+2). Debido a la diferencia horaria, en la República Dominicana será a las 2:34 de la tarde, horario en el que la campeona mundial buscará conquistar su cuarto título consecutivo en el prestigioso circuito.

    • El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de la Wanda Diamond League en YouTube. 

    Sin embargo, la señal no está disponible en territorio dominicano, por lo que solo se podrá acceder mediante el uso de una VPN o a través de cadenas internacionales con derechos de transmisión u otros servicios de streaming.

    Con miras al nuevo diamante

    Paulino se enfrentará a la bahreiní Salwa Naser, quien llega con la mejor marca del año (48.67). La dominicana, que registra 48.81, llega como favorita para sumar un nuevo diamante a su palmarés.

    Las finales de la Liga Diamante de Zúrich (Suiza) el 27 y 28 de agosto reunirán a las grandes estrellas del atletismo mundial en busca de la victoria como el sueco Armand 'Mondo' Duplantis, que este verano ha establecido un nuevo récord mundial de salto con pértiga con 6.29 metros; la neerlandesa Femke Bol (400 vallas) o el estadounidense Noah Lyles, que protagonizará un duelo de altura con el botsuano Letsile Tebogo en los 200 metros.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.