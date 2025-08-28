Alexander Ogando terminó tercero en la gran final de la Liga Diamante que ganó Noah Lyles

En una final de alto nivel el estadounidense Noah Lyles volvió a imponer su jerarquía en los 200 metros planos con un triunfo ajustado pero convincente para así volver a ser el campeón de la Liga Diamante, en una competrencia en la que el dominicano Alexander Ogando se ubicó en el tercer puesto.

Lyles paró el cronómetro en 19.74 segundos, superando por apenas dos centésimas al botsuano Letsile Tebogo (19.76), en una carrera que se definió en los últimos metros del Letzigrund Stadium, en Zurich, Suiza. El estadounidense fue el campeón de 2019.

Fue el medallista de oro de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras el de Botsuana cruzaba sexto. Fue Tebogo quien se llevó el oro de los 200 metros de esa cita el pasado año, donde Lyles, en segundo, lo vio ganar.

Ogando, pese a una salida competitiva desde el carril cinco, no logró sostener el ritmo de los líderes y finalizó en la tercera posición con 20.14 segundos.

El tiempo lo deja fuera de la barrera de los 20 segundos, marca que sigue siendo el gran reto para afianzarse entre los la élite del mundo en la media vuelta de esta explosiva competencia.

Liga Diamante: Final de 200 metros masculinos Lugar Carril Nombre País Tiempo MPT MMP 1 6 Noah Lyles EE. UU. 19.74 19.63 19.31

Ogando venía de un mejor registro de la temporada de 19.86, pero en esta cita no consiguió acercarse a ese nivel, quedando a cuatro décimas de la medalla de oro.

Evidenció así la necesidad de mayor consistencia en el rango de los 19 segundos bajos si quiere situarse en un mejor lugar para campeonatos de mayor prestigio que éste como el Mundial de atletismo que se avecina (Tokio, septiembre 13-21).

El cuarto lugar fue para el estadounidense Robert Gregory (20.20), mientras que el cubano Reynier Mena cerró quinto con 20.26. La prueba, disputada en Zúrich bajo condiciones de viento en contra (-0.6 m/s), reafirmó la supremacía de Lyles en el doble hectómetro y la proyección de Tebogo como su principal retador.

Para Ogando, la conclusión es clara: competir en la élite exige rebajar sus tiempos de manera consistente por debajo de los 20 segundos, una frontera que define el verdadero nivel mundial en los 200 metros en los últimos años.