Marileidy Paulino persigue hoy su cuarto título Diamante

Marileidy Paulino luego de ganar la final de la Liga Diamante 2024. ( X / WORLD ATHLETICS )

Este jueves podrías tener un mejor provecho de tu almuerzo y Marileidy Paulino se proyecta como la razón principal.

A las 12:34 p.m. (hora dominicana; 6:34 p.m.) en Zurich, Suiza, la reina de los 400 metros buscará su cuarta corona consecutiva de la Liga Diamante.

A esa hora se corre la gran final de su prueba y escasos segundos después se sabrá si rompe un récord de títulos de esta súper liga, en la que su compatriota Alexander Ogando cerrará el calendario de competencia con la prueba de los 200 metros.

PanamSports, a través de sus canales digitales, transmitirá la carrera.

Si se corona en esta prueba en el Weltklasse Zürich (meeting que lleva ya 97 años) en el estadio Letzigrund le representará un nuevo récord de este circuito y otro excelente lauro para la mejor corredora de la vuelta completa desde Tokio 2021 a la fecha de esta distancia.

Amantle Montsho, de Botsuana, ganó tres años sucesivos (2011-2013) y en 2024 Paulino igualó la gesta de la africana.

Paulino, quien saldrá del carril 5, llega con solo una derrota en este 2025, después de perder en la primera fecha del Grand Slam Track, cuando llegó en tercer lugar.

Desde entonces, aunque ha sentido la presión de Salwa Eid Naser (Baréin), atleta entrenada por el también dominicano, José -Ludwig- Rubio, ella se ha repuesto y sobre la meta mantiene la hegemonía de la vuelta al óvalo.

Rivales olímpicas

Esta gran final será un reencuentro de los tres primeros lugares de los Juegos Olímpicos de París.

Paulino, que ganó el oro de los Juegos Olímpicos de París 2024, enfrentará a Eid Naser (campeona de la Liga 2018 y 2019), plata en esa cita y Natalia Bukowiecka (antes Kaczmarek), fue la medallista de bronce.

Pero también estuvieron en París, Amber Anning (Gran Bretaña), quinto lugar, Henriette Jæger (Noruega), octava; Lieke Klaver (Países Bajos), eliminada en semifinales y Martina Weil (Chile), eliminada en el repechaje.

Isabella Whittaker fue la única ausente de ese evento.

Ogando, otro intento

En 2024, Alexander Ogando cerró con un 19.97 segundos para un tercer lugar en Bruselas, detrás del campeón, Kenneth Bednarek (EE. UU.) con 19.67 segundos y de Letsile Tebogo (Botsuana), 19.80 segundos, quien fue subcampeón.

Ogando también parte del carril 5 en esta prueba.

Bednaerek no estará, pero sí Tebogo, campeón de la distancia en los pasados Juegos Olímpicos, donde el dominicano llegó quinto.

Noah Lyles (EE. UU.), bronce en París 2024 estará en la contienda también.

Udodi Onwuzurike (Nigeria), eliminado en semifinales y Joseph Fahnbulleh (Liberia), séptimo ocuparán carriles en el Letzigrund. b