Salwa Eid Naser destrona a Marileidy Paulino en la gran final de los 400 metros de la Liga Diamante

La velocista impuso su nivel en la gran final del circuito en Zurich

Salwa Eid Naser destrona a Marileidy Paulino en la gran final de los 400 metros de la Liga Diamante
Salwa Eid Naser se llevó el trofeo diamante de aproximadamente 4,8 quilates. (X / @ATHLETICSWEEKLY)

Salwa Eid Naser se convirtió hoy en la campeona de la gran final de la Liga Diamante de los 400 metros al destronar la seguidilla de tres coronas obtenidas por la velocista Marileidy Paulino.

Se impuso en el cierre de la última fecha de la Liga con tiempo de 48.70 y deslumbró así a la dominicana, quien cruzó la meta con 49.23 y en tercero Henriette Jæger con 49.49.

Con su tiempo, la nueva campeona de la Liga Diamante impuso récord de este meeting.

Naser (Baréin) entrenada por el dominicano José –Ludwig- Rubio se llevó el primer de un campeonato de alto nivel, luego de quedarse con la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde vio a la dominicana quedarse con el oro de esa versión.

Por su primer lugar, la velocista se lleva un premio de 50 mil dólares, así como el trofeo de diamante de 4,8 quilates.

Liga Diamante: Final de 400 metros femeninos
LugarCarril NombrePaísTiempo
1 6Salwa Eid NaserBaréin48.70
25Marileidy PaulinoRep. Dom.49.23
34Henriette Jæger
Noruega49.49
41Martina WeilChile49.72
53Amber AnningEE. UU.49.75
67Isabella WhittakerEE. UU.49.99
72Lieke ClaverPaíses Bajos50.23
8.8Natalia BukowieckaPolonia51.06
     

La barení es la única que ha superado a Paulino en esta distancia. Lo hizo primero en la primera fecha del Grand Slam Track en Kingston, Jamaica y ahora sella en Zurich.

La cita, que lleva por nombre el Weltklasse Zürich (meeting que lleva ya 97 años) en el estadio Letzigrund, de Suiza la devuelve otra vez a la cima después de coronarse en 2018 y 2019.

Con el dominio establecido por ambas atletas en las últimas competiciones, son candidatas a pelearse el oro del Campeonato Mundial de Atletismo, que se correrá en Tokio, Japón (septiembre, 13-21).

Campeones de la Liga Diamante
AñoAtletaPaís
2025Salwa Eid NaserBaréin
2024Marileidy PaulinoRepública Dominicana
2023Marileidy PaulinoRepública Dominicana
2022Marileidy PaulinoRepública Dominicana
2021Quanera HayesEstados Unidos
2020La pandemia
2019 Salwa Eid NaserBaréin
2018Salwa Eid NaserBaréin
2017Shaunae Miller-Uibo Bahamas
2016Stephenie Ann McPhersonJamaica
2015Francena McCoroyEstados Unidos
2014Novlene Williams-MillsJamaica
2013Amantle Montsho
Botsuana
2012Amantle Montsho
Botsuana
2011Amantle Montsho
Botsuana
2010Allyson FelixEstados Unidos
   

Naser (48.14) tiene la tercera mejor marca de la historia en esta distancia y Paulino (48.17) le sigue de cuarta.

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.