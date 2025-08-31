Brasil elimina a las Reinas del Caribe en el Mundial de Tailandia

Las dominicanas llegaron al partido contra las brasileñas con marca de 2-1. ( FUENTE EXTERNA )

Brasil se recuperó de un el primer set para derrotar a la República Dominicana el domingo en octavos de final en Bangkok y convertirse en la sexta selección nacional con un pase garantizado a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025.

Dominadas por las agresivas dominicanas en el primer parcial, las vigentes campeonas sudamericanas respondieron con una actuación impecable en el segundo set y, a partir de ahí, construyeron su estrategia para ganar el partido y clasificarse a cuartos de final con una victoria por 3-1 (18-25, 25-12, 25-20, 25-12) sobre las caribeñas.

En cuartos de final, Brasil se enfrentará a Francia, que sorprendentemente eliminó a China, el gigante asiático, en octavos de final el domingo, con una victoria también por 3-1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20). Brasileñas y francesas, que se enfrentaron hace una semana en Chiang Mai durante la fase de grupos, se verán las caras el jueves.

La capitana estrella Gabriela 'Gabi' Guimarães lideró la ofensiva brasileña en el partido decisivo contra las dominicanas, anotando 21 puntos (17 remates, tres bloqueos y un ace), la mayor cantidad del partido, nueve más que su compañera punta Júlia Bergmann, quien registró nueve remates, dos bloqueos y un ace.

Enfrenta a Rosamaria Montibeller, con 11 puntos (diez remates y un ace), y la colocadora Roberta Ratzke, con cuatro (tres ases y un bloqueo), ambas tuvieron excelentes actuaciones desde la banca para el equipo dirigido por José 'Zé Roberto' Guimarães.

"Esta es una victoria muy importante para nosotras", dijo Rosamaria. "Es nuestro primer partido de eliminación en el torneo y estoy orgullosa del trabajo conjunto que hicimos para conseguir la victoria. Creo que ambos equipos tuvieron algunas dificultades en el primer set, pero nos pusimos en una posición mucho mejor para ganar después de que nuestro servicio empezó a funcionar mejor".

Las mejores por RD

La opuesta Gaila González anotó 15 puntos (13 remates, dos bloqueos) en el último partido de las dominicanas en Tailandia. Las hermanas Martínez, Jineiry y Brayelín, aportaron nueve y ocho puntos, respectivamente.

"Brasil jugó muy bien esta noche", reflexionó Gaila. "Tuvimos un gran comienzo, pero luego lograron presionarnos más con su saque y el partido cambió. Merecieron ganar. Tuvimos dificultades con el pase en algunos momentos, y ese es un aspecto en el que debemos trabajar para los próximos torneos".

El dominio de Brasil desde el saque (seis aces contra uno) fue uno de los factores que las llevaron a la victoria, ya que las sudamericanas también superaron a las dominicanas en remates (46 a 40) y bloqueos (14 a ocho), además de cometer menos errores (20 a 27).

Los octavos de final del Campeonato Mundial se completarán el lunes, con Estados Unidos y Canadá enfrentándose a las 17:00 hora local (10:00 GMT) y Turquía y Eslovenia luchando a las 20:30 (13:30 GMT).