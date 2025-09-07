Junior Alcántara inicia con victoria en Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025

El dominicano Junior Alcántara abrió con triunfo su participación en el Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025, al vencer este domingo por puntos al filipino Carlos Paalam, subcampeón y medallista de plata olímpica.

El combate fue ampliamente discutido y Alcántara logró imponerse con claridad, demostrando por qué es considerado uno de los referentes del boxeo olímpico dominicano.

En la misma cartelera, el dominicano Noel Pacheco sufrió la derrota ante el representante de Croacia en la categoría de 80 kg, mientras que otros miembros del equipo nacional, Johan Agüero y Fernando Pérez, se llevaron victorias en sus combates iniciales.

El Mundial de Liverpool 2025 cuenta con la participación de boxeadores de 68 países, y la República Dominicana está representada por un sólido equipo femenino y masculino.

En femenino compiten Elen Robles (51 kg), Estefany Almanza (54 kg) y Katherine Veras (60 kg).

En masculino integran la selección Fredelin De los Santos (50 kg), Junior Alcántara (55 kg), Jhoan Agüero (60 kg), Fernando Peter (65 kg), Kevin Junior Pacheco (70 kg), Noel Pacheco (80 kg), Patricio Polonia (85 kg), Daniel Guzmán (90 kg) y José Agustín Triset (+90 kg).

El equipo nacional dominicano está encabezado por el entrenador titular Armando Hernández, asistido por Eudis Méndez y Gregorio Santos. Completa el cuerpo técnico el cutman José Manuel Rodríguez, mientras que el delegado es Miguel Martínez.