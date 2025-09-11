Marileidy Paulino debuta este domingo en el Mundial de Atletismo con reto directo frente a Naser

Marileidy Paulino con la bandera nacional, celebra la obtención de la medalla de oro en el mundia del atletismo Budapest 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La campeona olímpica y actual monarca mundial de los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, inicia la defensa de su título en el Mundial de Atletismo de Tokio el próximo domingo 14 de septiembre a las 2:25 de la madrugada (hora dominicana), cuando se disputen las eliminatorias femeninas de su especialidad, según el calendario oficial de World Athletics.

Paulino llega a la cita como la gran favorita tras su récord personal de 48.17 segundos logrado en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque su temporada ha estado marcada por un mano a mano con la bahreiní Salwa Eid Naser, quien atraviesa el mejor año de su carrera.

Naser ha corrido cuatro veces por debajo de los 49 segundos en 2025, incluida una victoria en la final de la Liga de Diamante en Zúrich con 48.70, donde superó a Paulino por más de medio segundo.

La dominicana mantiene ventaja en el enfrentamiento directo de este año (3-2).

Ambas parten como las grandes contendientes al oro, aunque a la lucha se suma la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, estrella de los 400 metros con vallas y dueña de un tiempo de 48.90 en la temporada.

Calendario de Marileidy Paulino (hora RD):

Eliminatorias : domingo 14 de septiembre, 2:25 a. m.

: domingo 14 de septiembre, 2:25 a. m. Semifinal: martes 16 de septiembre, 4:07 a. m.

Final: jueves 18 de septiembre, 5:24 a. m.

Paulino buscará revalidar el título que conquistó en Budapest 2023 y ampliar su dominio en la distancia frente a una rival que llega con la mejor marca del año.