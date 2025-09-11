Marileidy Paulino vuelve a Tokio, donde comenzó su estrellato, a defender su corona

Marileidy Paulino tiene una medalla de oro y una de plata en los Campeonatos del Mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Marileidy Paulino está de vuelta en el Estadio Nacional de Tokio, allí donde hace cuatro años el gran público dominicano la conoció cuando ganó sus primeras medallas olímpicas (dos de plata) y comenzó un idilio que promete ser eterno. Tanto así como para madrugar y programar el móvil a recibir notificaciones temprano en la mañana con el desempeño de la peraviense en su defensa de la corona Mundial.

Paulino, que busca unirse a la australiana Cathy Freeman (1997 y 1999) como las únicas que repitieron títulos de los 400 metros planos, debuta en la fase eliminatoria este domingo 14 cuando en la capital japonesa sean las 7:25 de la noche y en la República Dominicana las 6:25 de la mañana.

Si la campeona olímpica y triple ganadora de la Liga Diamante supera esa etapa le tocará correr la semifinal el martes 16 a las 9:05 pm del Pacífico (8:05 am del Caribe).

De llegar a la final sería el jueves 18 a las 10:24 de la noche japonesa, las 9:24 dominicana. En 2022 ganó la plata en Eugene (EE.UU) y en 2023 el oro en Budapest (Hungría).

Arranca el 13

La representación quisqueyana, integrada por cuatro atletas que hicieron las marcas mínimas, arranca su participación este viernes, el primer día de competencia de la edición XIX del Campeonato Mundial de Atletismo, que vuelve a un Tokio que ya lo acogió en 1991.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/premios-9e0c4c41.png

El sanjuanero Alexander Ogando abre el programa en la fase preliminar de los 100 metros, que iniciará a las 11:30 de la mañana del sábado en Japón (10:30 de la noche dominicana del viernes).

Ogando llega como opción de avanzar a la final. Viene de quedar tercero en la final de la Liga Diamante en esta modalidad.

Más tarde el sábado también competirá Liranyi Alonso, la vegana que el mes pasado se baño de oro en los Juegos Panamericano Juveniles, en los 100 metros. Esa fase arrancaría cuando en la República Dominicana sean las 5:55 de la mañana.

Lidio Feliz se estrenará el miércoles en los 200 metros, una especialidad en la que también verá acción Ogando. Las eliminatorias arrancan a las 7:10 de la noche en Tokio, 6:10 de la mañana en el Caribe.