La keniana Jepchirchir es oro mundial de maratón, la uruguaya Paternain bronce

La keniana Peres Jepchirchir se proclamó nueva campeona mundial de maratón este domingo en Tokio, en una carrera donde la gran sorpresa fue el bronce de la uruguaya Julia Paternain, que dio a su país una medalla histórica.

Jepchirchir se impuso en 2h24:43 con un esprint final en pleno estadio contra la etíope Tigst Assefa (2h24:45, plata), mientras que Paternain entró después (2h27:23) con cara de estupefacción ante la hazaña de subirse al podio.

Uruguay no había logrado hasta ahora estrenarse en el medallero de un Mundial de atletismo y lo hizo de la mano de una joven de 25 años con la que nadie contaba de antemano y que fue sorprendiendo en la carrera.

Paternain fue asentándose entre las diez primeras antes de un acelerón a falta de unos cinco kilómetros, para ponerse tercera en solitario y mantener sin complicaciones la posición hasta el final.

Paternain nació en México

Nacida en México de padres uruguayos y radicada en Estados Unidos, Paternain compite internacionalmente con el país charrúa desde principios de año, tras haberlo hecho anteriormente con Gran Bretaña.

Su hazaña atrajo los focos en una carrera donde la triunfadora fue Jepchirchir, de 31 años, que ya había sido oro en Japón en los Juegos Olímpicos en 2021, aunque entonces en Sapporo (norte), donde se había deslocalizado la carrera para escapar de las altas temperaturas del verano nipón.

La keniana tiene además en su palmarés tres victorias en Majors, una en Nueva York (2021) y dos en Boston (2022, 2024).

