Liranyi Alonso avanza a semifinales en su debut mundialista

Liranyi Alonso tuvo un estreno soñado en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, al cronometrar 11.26 segundos (-0.4 m/s) para quedarse con el tercer lugar de su serie eliminatoria y clasificar de manera directa a las semifinales de los 100 metros.

La joven velocista demostró temple y explosividad en la pista, confirmando su ascenso en el panorama internacional.

La representante de República Dominicana, que afronta su primera experiencia en un evento de esta magnitud, ejecutó una salida limpia y mantuvo un ritmo constante para asegurar uno de los puestos automáticos de clasificación.

Su marca, sólida a pesar del viento en contra, le permite soñar con avanzar aún más en la competencia y acercarse a su mejor registro personal.

Con esta actuación, Alonso continúa consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo dominicano.

Su presencia en las semifinales no solo la coloca entre las velocistas más rápidas del mundo, sino que también abre una puerta de esperanza para el país en la búsqueda de nuevas figuras que sigan los pasos de leyendas como Félix Sánchez, Marileidy Paulino y Luguelín Santos.

Las semifinales de los 100 metros femeninos se disputarán este domingo a partir de las 7:20 de la mañana hora de la República Dominicana, donde Alonso buscará mejorar su tiempo y dar otro paso histórico para el atletismo del país.

Medallista panamericana

Alonso hizo ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 celebrados en Paraguay, logró oro en los 200 metros planos con un tiempo de 22.69 segundos y la plata en los 100 metros planos.

Con esta actuación se ganó su boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.